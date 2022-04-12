Ілон Маск пропонує, щоб Twitter Blue був дешевшим і заплатив dogecoin

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

Ілон Маск і його нові стосунки з Twitter не обійдуться без новин. Минулого тижня це викликало інтерес у світі (і фондовій біржі), коли стало відомо, що вона купила 9,2% акцій соціальної мережі маленької пташки і таким чином стали старшим партнером.

Коли всі припускали, що він буде частиною правління, вчора було оголошено, що він не буде частиною цієї ради. І тепер він знову привертає увагу аудиторії, завжди прагнучи знати кожен її момент, пропонуючи низку змін до Twitter Blue, преміум-підписки соціальної мережі.

Серед цих нововведень є той факт, що оплата за допомогою dogecoin буде інтегрована в систему, поки ціна не буде знижена, яка буде адаптована до рівня закупівель кожного ринку.

Мусктижнями запитує думки користувачів соціальної мережі в пошуках можливих змін. Засновникі генеральний директор Tesla і SpaceX, також висловив свої побажання від свого рахунку на знаменитій платформі.

Одним з таких замовлень є зниження ціни на Twitter Blue, щомісячну абонентську послугу соціальної мережі, від 3 до 2 доларів, але заплативши 12 місяців вперед. Обліковий запис також буде призупинено без права на повернення коштів, якщо ваш користувач використовував його для шахрайства або спаму.

Щеодна з ідей Муска - надати перевірену етикетку всім користувачам Twitter Blue. Метоюцього заходу є зробити армії ботів, які є однією з великих проблем соціальної мережі, «занадто дорогою для підтримки».

Twitter Blue se una versión premium de la red social (Foto: difusión)

Маск також пропонує, щоб у разі оплати дванадцяти місяців Twitter Blue заздалегідь лише перевірений до облікового запису через 60 днів після входу в послугу підписки.

Вартістьпідписки на Twitter Blue повинна, на вашу думку, бути пропорційною купівельної спроможності та місцевій валюті. На даний момент Маск запитав, чи «навіть варіант оплати в Doge» буде гарною ідеєю, посилаючись на криптовалюту.

Щотаке Твіттер Синій

TwitterBlue був запущений в червні 2021 року і наразі доступний лише в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Цепреміальна версія соціальної мережі, яка орієнтована на персоналізацію. Крім усього іншого, Twitter Blue має шість різних тем на вибір (синій, жовтий, червоний, фіолетовий, помаранчевий та зелений). Вибраний колір застосовується до посилань, кнопки публікації та всіх інших колірних елементів акценту.

Щеодин цікавий момент полягає в тому, що він інтегрує таймер публікації (настроюється) , який дозволяє підтверджувати повідомлення, перш ніж публікувати їх постійно. Функція, доступна на декількох платформах, таких як Gmail, і яка пропонує унікальну можливість не пошкодувати про це пізніше. Хоча те, що допомогло б набагато більше, було б можливість змінити те, що вже було опубліковано.

Наразі нам доведеться почекати, оскільки система не дозволяє скасувати або редагувати твіти, одну з великих претензій користувачів соціальної мережі мікроблогів. У будь-якому випадку, вперше користувачі можуть сподіватися, що претензія може здійснитися за короткий час. Це те, що нарешті компанія підтвердила, що вже працює над кнопкою редагування твітів , хоча це буде лише для тих, хто використовує Twitter Blue. Принаймні, це означає той факт, що цей інструмент випробовується обмежено в цьому контексті. Можливо, він в кінцевому підсумку дійде до решти користувачів.

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