España, Francia, Italia, Grecia y Rumanía, pidieron este miércoles una reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea (UE), después de que Alemania, Países Bajos y otros siete países reclamaran lo contrario, en línea con la postura que defiende la Comisión Europea. EFE/LUIS TEJIDO

Нарешті, Палата депутатів вирішила відкласти голосування за електричну реформу президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) на п'ять днів, оскільки ініціативу планувалося проголосувати у вівторок 12, але завдяки рішучості Радою директорів у Сан-Лазаро було визначено, що вона буде неділя 17.

З боку парламентської опозиції (PRI, PAN, PRD та MC) під час обговорення в Об'єднаних комітетах з питань конституційних пунктів та енергетики неодноразово повторювалося, що ініціатива вже «мертва» і, як не дивно, законодавчий орган перенесли обговорення та голосування цієї ініціативи перед пленарним засіданням на Великодню неділю Страсного тижня.

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