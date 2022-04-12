«Ель Бронко» був пов'язаний з притягненням до відповідальності за перевищення повноважень

Хайме Родрігес Кальдерон, відомий як Ель Бронко, який був першим незалежним губернатором штату Нуево Леон, тепер також буде розслідуватися і судитися за другий злочин, новини, які прийшли до нього після ненадовго виходу з в'язниці.

Едуардо Хоюела Ороско, наглядовий суддя, пов'язував колишнього губернатора до суду за передбачуваний злочин зловживання повноваженнями, що є наслідком розслідування справи про реквізицію транспортної системи, відомої в державі як Ековія.

Це слухання було перенесено після того, як колишній чиновник відчув дискомфорт в животі, через що його перевели в столичну лікарню в місті Монтеррей, в Нуево-Леоні, за його невідкладну допомогу.

Потрапивши в лікарню, їй було томографічне сканування і навіть рентген нібито через те, що вона страждає дивертикулітом, який погіршився останніми днями; тобто мішечки або кишені в кишечнику, які викликають біль у попереку.

El Bronco fue vinculado a proceso por un segundo delito, el de abuso de autoridad FOTO: CUARTOSCURO.COM

Про це попередили самі лікарі Бронко владі в'язниці Аподака, щоб його можна було лікувати більшими інструментами.

Про прибуття Бронко до лікарні стало відомо після поширення фотографій, на яких колишнього губернатора бачили, як входив на своїй нозі до лікарні , яку супроводжували агенти державної безпеки. Черезпару годин він знову увійшов до в'язниці.

Цей новий процес розпочався після денонсації та розслідування передбачуваної незаконної вимоги та завірення майна приватної особи , не компенсуючи його відповідно до закону, повідомляє газета Milenio.

У цьому сенсі порушення правової визначеності та приватної власності можна було б розглядати як можливе зловживання повноваженнями колишнім губернатором штату Нуево-Леон на півночі Мексики.

El Bronco fue vinculado a mediados de marzo por supuestamente desviar recursos de su campaña FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

Лише 17 березня, через кілька днів після того, як його заарештували неолійські влади, Хайме Родрігес Кальдерон був пов'язаний із судом наглядовим суддею, обвинуваченим у відволення ресурсів своєї президентської кампанії на виборах 2018 року.

Слуга Першого районного суду у кримінальних справах надав колишньому президентові штату тимчасове призупинення дії ампаро, після того, як захист Бронко сприяла цій скарзі після його арешту.

Непрямий ампаро був поданий до Першого окружного кримінального суду в Нуево-Леоні. Вінстверджує, що його позбавляють волі і конкретно, що його незаконно заарештували, що він був самовільно затриманий.

Хайме Родрігес Кальдерон був заарештований 15 березня 2022 року в муніципалітеті генерала Терана, де брали участь агенти прокуратури, що спеціалізуються на виборчих злочин, які перевели його до в'язниці 2 Norte de Apodaca, де він міг залишитися, якщо буде наказ наглядовим суддею.

El Bronco fue detenido a mediados de marzo de 2022 FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

За словами журналіста Маріо Мальдонадо, з El Universalодин із агентів використовував свій мобільний телефон, щоб показати Родрігес ордер на арешт Кальдерона, який намагався переконати їх супроводжувати його на ранчо, де він буде ставитися до них «так, як вони заслуговують».

«Ми повинні отримати його на патрульній машині», - сказали йому прокурори, тож Ель Бронко знав, що він більше не може нічого зробити, щоб запобігти його арешту, тому він підійшов до групи друзів і сказав:«Я вже зіпсував смажене м'ясо для них», і він потрапив у патруль, на який йому вказували.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: