Едомекс: насильство не припиняється, бій в барі в Ікстапалуці залишили четверо загиблих і семеро отримали поранення

Генеральнапрокуратура штату Мексика (FGJEM) розпочала розслідування інциденту, який стався 11 квітня в Ікстапалуці.

FGJEM ініціювала папку розслідування ймовірного вбивства 3 осіб та постраждалих семи інших внаслідок стрілянини в барі, розташованому в Колонія-Санта-Крус Тлапакойя в Ікстапалуці.

За інформацією місцевих ЗМІ, «Happy Terrace», бар, де відбувалися насильницькі події, був нещодавно відкритою установою.

Влада деталізувала, що на місці події була б бійка. Передбачається, що, прослухавши бурхливу дискусію, місцеві жителі побачили, як четверо людей покинули місце, які їхали до своєї машини, видобули зброю, з яким вони повернулися до бару і відкрили вогонь по людям всередині бару.

Передбачуваний напад призвів до загибелі чотирьох осіб та ще 7 отримали поранення, яких перевели до лікарень регіону.

Цей факт додасть до списку насильницьких дій, які відбулися нещодавно в Мексиці: на сім'ю напала збройна група в перші години понеділка, 11в муніципалітеті Тультепек, залишивши вісім людей мертвими.

Упопередніх звітах зазначено, що серед померлих були чотири неповнолітніх: три дівчинки і один хлопчик, а також три жінки і один чоловік . Тим часом жінка зуміла пережити напад і була доставлена в лікарню Вісенте Віллада, де їй повідомили в делікатному стані. Однак через кілька хвилин його смерть була оголошена.

Слід зазначити, що сім тіл, знайдені владою, представили постріл де благодать.

Штат Мексика - один із штатів з найвищим рівнем захворюваності на злочинність. За даними виконавчого секретаріату Державної системи громадської безпеки, на сьогоднішній день в 2022 році в цій державі зареєстровано 62 тисячі 129 злочинів різного роду.

Крімтого, за даними Національного жіночого інституту, Мехіко, штат Мексика, Халіско, Агуаскальєнтес та Керетаро - це держави з найвищою захворюваністю на гендерне насильство

Крім того, у першому місяці 2022 року штат Мексика зафіксував зростання захворюваності на 13% у порівнянні з тим же місяцем в період 2021 року: у січні того ж року було зареєстровано 27 382 скарги, тоді як у січні 2022 року було зафіксовано 30 987, згідно з даними Національної громадськості Система безпеки (SNSP).

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM Artemio Guerra

Крім того, у щомісячному звіті Міністерства безпеки та захисту громадян (SSPC) у березні мексиканська організація була однією з 6 штатів, на які припадає 50% загальної юрисдикції щодо навмисного вбивства з 380 вбивств, зафіксованих лише у третьому місяці року.

Крім того, дані, що консультувалися в щоденному звіті про навмисні вбивства, породжені міждисциплінарною командою, сформованою SSPC, показують, що всього за один день було 16 навмисних вбивств: 1 Халко, 1 в Чімалуакані, 4 в Ікстапалуці, 1 в Наукалпані, 1 в Текамаці та ще 8 в Тультепеку.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



























