Землетрус в Укаялі: 4.5 землетрус стривожений пукаллпіно

ТРЕМОР В УКАЯЛІ. Землетрус насторожило пукаллпіно хвилин після 01:28 ранку цього вівторка, 12 квітня. Згідно з офіційними даними IGP, телуричний рух мав величину 4,5 градуса і його епіцентр розташовувався в Укаялі.

У звіті геофізичного інституту Перу зазначено, що землетрус стався в 38 км на південний захід від Пукальпи, полковника Портілло Укаялі, на глибині 140 кілометрів.

Поки що місцева влада Національного інституту цивільної оборони (Індечі) ще не повідомляли про особисті або матеріальні збитки через землетрус, який стався сьогодні вранці у вівторок, 12 квітня.

Щоробити в разі землетрусу?

- Зберігайте спокій і йдіть в встановлені зони безпеки.

- Відвідуйте та будьте в курсі неповнолітніх, літніх людей та людей з різними здібностями.

- Відійдіть від вікон, зовнішніх дверей, стін, дзеркал та скла.

- Дистанцію від електричних кабелів і стовпів на вулиці.

- Нарешті, регіональна влада Індекі просять зберігати спокій та знаходити безпечні райони всередині та поза домом, щоб уникнути пошкоджень.

- Одним із інструментів, які слід тримати під рукою, є екстрений рюкзак з масками, інструментами, алкоголем, консервованими основними продуктами, портативним радіо тощо.

- Крім того, вони радять мати екстрений рюкзак, який містить інструменти, портативне радіо та нешвидкопсувні консервовані основні продукти.

- Візьміть до уваги, що Перу знаходиться в районі під назвою Тихоокеанський пояс вогню, де зафіксовано приблизно 85% світової сейсмічної активності.

АВАРІЙНИЙРЮКЗАК ПРИ ЗЕМЛЕТРУСІ

Так званий рятувальний рюкзак або аварійний рюкзак повинен мати основні елементи, щоб зіткнутися з першим днем кризи в надзвичайній ситуації після землетрусу.

- Аптечка першої допомоги .

- Предмети гігієни: антибактеріальний гель, туалетний папір (2 одиниці), рушники для рук і обличчя (4 одиниці) і вологі серветки.

- Продукти харчування: Консерви (мінімум 2 одиниці), пачки водяного печива, негазована вода (2 літри) і плитка шоколаду (2 од.).

- Пальто: флісові ковдри (2 штуки), тапочки.

- Гроші: Монети.

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