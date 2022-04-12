Даніеля Кінтеро буде розслідуватися за нібито причетність до політики

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

На різні політичні позиції через його акаунт у Twitter, а також для певних відповідей, які вказували б на користь нинішньому кандидату в Історичний пакт, Густаво Петро, радник партії Демократичний центр Саймон Моліна, подав скаргу до Генерального прокурора Офіс проти Даніеля Кінтеро, нинішнього мера Медельїна.

Радникпередав Державному міністерству документ, який складається з скріншотів мереж Кінтеро, а також компіляції його слів різним ЗМІ.

Однією з ключових додатків до позову Моліної є фотографія мера, на якій зображено одну з карток останніх законодавчих виборів 13 березня, на якій, мабуть, президент «співав» свій голос за ліві коаліції, які пішли на вибори.

Скарга радника не перша щодо позиції Кінтеро; раніше виникали скарги, які прагнули привернути увагу Генеральної прокуратури щодо різних демонстрацій мера на користь різних лівих рухів.

Запитавши з причин, які спонукали запит до Державного міністерства, Моліна сказала El Nuevo Siglo:

«Мені здається, що він діє неправильно ібере участь у політиці явно на користь кампанії Густаво Петра. Крім того, є багато скарг підрядників, чиновників, які стають доступними з моменту кампанії Quintero та з державними ресурсами».

У документі, поданому до дослідницького органу, рада Моліна заглибився в причини, чому він вимагає розслідування першого президента Медельїна:

«Існує режим інвалідності, який мер не поважає, і не тільки це, він знущається над ним в очах контролюючих органів без будь-якого проголошення компетентними органами. Япрошу розслідувати мера Кінтеро Калле за його втручання в політику, порушуючи все законодавство, яке регулює поведінку державних службовців та мерів, зокрема», - йдеться в одному з файлів документа, що проводиться Управлінням прокуратури.

Ще один із трелів, який використовував радник для денонсу Квінтеро Калле, був розроблений у червні 2021 року, у розпал кампанії відкликання проти його мандату. Для Моліноїпублікація мера є, по суті, непослухою правилу не втручатися в політику державними чиновниками:

МерМедельїна Даніель Кінтеро, якого нещодавно запитали на радіо RCN Radio La FM про його політичну приналежність, відповідаючи «Як колись сказав Хуан Габріель, що очевидно, не запитують», згадав про стосунки деяких чиновників з політичним сектором, тому що тижні тому два його секретарі пішов у відставку з посади, щоб приєднатися до кампанії Густаво Петрав Антіокію, а також з політичними позиціями дружини.

«Деякі ЗМІ показали, що Діана та Вероніка роблять екскурсії Антіокією, і вони намагаються сказати, що це зрештою політична участь і ні, перші дами чи соціальні менеджери не є державними службовцями, і якщо Діані дали голосувати за Урібе або за кого вона хоче, вона не могла сказати ні», сказав мер Медельїн.

На даний момент президент не прокоментував скаргу ради Семюеля Моліноїперед Управлінням Генерального прокурора нації.





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