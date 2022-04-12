«Приборкати свій ентузіазм»: Ларрі Девід підтвердив новий сезон

11-й сезон «Приборкати свій ентузіазм» не був би останнім, оскільки його творець Ларрі Девід стверджував, що у них буде ще один. (МАКС. ГБО)

Приборкатисвій ентузіазм, серія HBO , яка розпочала свою подорож ще в 2000 році, проведе новий сезон. Це підтвердження дав сам Ларрі Девід (сценарист 7 років комедії Seinfeld), актор, сценарист і творець серіалу, під час заходу Еммі, організованого DGA ( Гільдія директорів Америки ), Спілка директорів США, організованого HBO Max .

Підчас цієї події був показаний епізод 11 сезону під назвоюThe Watermelon , в той час як панельна дискусія була в прямому ефірі. Цюгрупу очолив журналіст Річ Ейзен, а також включали Ларрі Девід, виконавчий продюсер Джефф Шаффер, і актори з серіалу Джефф Гарлін, Сьюзі Ессман, Дж.Б. Смуув, Шеріл Хайнсі Річард Льюїс.

Ейзен використовував свій акаунт у Twitter, щоб оголосити новини:

« Отже, я мав честь провести панель @TheEmmys для приборкати свій ентузіазм сьогодні ввечері, тут, у Лос-Анджелесі, з більшістю акторських ролей, і я поставив Ларрі Девіду остаточне запитання: «Чи буде ще один сезон Curb? «Він сказав так».

Хоча інформація закінчилася цим твердженням, шанувальники цієї розкішної комедії незабаром повторили твіт і вибухнули емоціями та коментарями у соціальних мережах. Але будьте обережні: серіал працює лише в тому випадку, якщо Девід вирішить надихнутися і написати більше епізодів. Згадаймо, що історія мала велику шестирічну перерву між 8 і 9 сезонами, що охоплює період між 2011 і 2017 роками. Останній внесок (одинадцятий) вийшов на HBO в грудні і розповів, як Ларрі виявляє, що в його басейні потонув мертвий злодій. Не маючи захисної огорожі, необхідної місцевим розпорядженням, Ларрі шантажується родичами мертвого чоловіка, а потім вирішує найняти племінницю злодія Марію Софію.

Серіал можна було б визначити як своєрідну автобіографію його творця Девіда, позначену його негативним баченням світу та неврозом. Приборкатисвій ентузіазм був кандидатом на більш ніж двадцять Еммі і п'ять Золотих глобусів.

У минулому сезоні були представлені чудові гостьові зірки, як ми звикли до вигадки. Серед них шанувальники змогли насолодитися творчістю Трейсі Ульмана, Вуді Харрельсона, Джулі Боуен, Джона Хамм, Білла Хадера, Люсі Лю, Сета Рогена, Ілона Голда, Джоша Гада і Альберта Брукса .

Напередодні прем'єри 11-го сезону актор Дж. Смуув заявив в інтерв'ю журналу Variety , що: «Ларрі може дивитися більше сезонів, більше епізодів, більше історій, залежно від того, що йому доступно. Чим більше змінюється світ, тим більше іграшок він повинен грати. Він зараз схвильований, його енергія велика». Наразіми зможемо насолодитися повними одинадцятьма сезонами на потоковій платформі HBO Max, поки чекаємо деталей про прем'єру 12-ї партії.

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