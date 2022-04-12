Колон домагатиметься нової перемоги у своєму візиті до Серро Портьйо: час, телебачення та формування

Цього вівторка розпочнеться другий день Копа Лібертадорес, і одним із людей, відповідальних за вивезення на поле, стане Колон, який очолює групу Г. Сантафесінос проведе важку екскурсію проти Серро Портеньо в Нуева-Оллі , де вони зіграли фінал Копа Sudamericana 2019 (вони потрапили у визначення Independiente del Valle). Арбітром буде чилійський Роберто Тобар і буде телевізійний Fox Sports 2 та Star+

Ті, хто очолює Хуліо Сезар Фальчіоні, переживають хороший подарунок. На міжнародному рівні вони розпочали свою кар'єру з перемоги над Пеньяролом 2:1, що дозволяє їм спостерігати за всіма згори у своїй області. Крім того, вони є одним із головних героїв Кубка Ліги.

Вони досягають цього зобов'язання після вирівнювання 2 до 2 проти Росаріо Централ як відвідувача з альтернативною лінійкою. З 13 одиниць він з'являється на п'ятому місці, в крокової доступності потрапляючи в зону Final Stage (три очки позаду Тигре, Альдосіві і Бока Хуніорс). До Каналли лише Факундо Гарсес, Крістіан Бернарді, Родріго Алієндро та Федеріко Лертора (через травму Крістіана Веги) додав хвилин.

Місцевіжителі, зі свого боку, розпочали свою подорож на турнірі з рівністю 0-0 вдома свого класичного суперника «Олімпії». Ті, хто з Chiqui Arce, в парагвайському турнірі, походять від узгодження без голів проти генерала Кабальєро, що ставить їх на друге місце з 22 одиницями, на три менше, ніж Лібертад.

Аргентинці Клаудіо Акіно (колишні Годой Крус та Індепенденденте) та Луїс Фарінья (народився з Академії перегонів) займуть місце на альтернативній лавці.

Ймовірніутворення:

СерроПортеньо: Жан; Альберто Еспінола, Хуан Патіньо, Алексіс Дуарте, Леонардо Рівас; Роберт Піріс Да Мотта; Алан Бенітес, Ангел Кардозо, Рафаель Карраскаль, Серхіо Діас та Фернандо Ромеро. DT: Франциско Арсе.

Колумбус: Леонардо Буріан; Факундо Гарсес, Паоло Гольц, Рафаель Дельгадо; Федеріко Лертора; Ерік Меза, Родріго Алієндро, Крістіан Бернарді, Ендрю Теутен; Лукас Белтран та Луїс Родрігес. ДТ: Юлій Цезар Фальчоні.

Стадіон: Ла Нуева Олла

Суддя: Роберто Тобар (Чилі)

Гора: 19.15

Телебачення: Fox Sports 2 і Star+

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