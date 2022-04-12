Колумбія може стати владою в медичному канабісі: Родольфо Ернандес

Визначений у своєму урядовому плані як «чудову альтернативу програмі заміщення врожаю», незалежний кандидат Родольфо Ернандес (Piedecuesta, 1945), вважає, що галузь медичної конопель принесе 1,3 мільярда доларів експорту до 2030 року, що було б важливим джерелом доходу для Колумбія.

Для Ернандеса, який характеризується прямим стилем представлення своїх ідей, реалізація такої галузі в країні покращить як розподіл власного капіталу, так і доходу, безпосередньо просуваючи робочі місця для 44 000 людей у найближчі роки.

«Одним із продуктів, де країна може стати дуже сильною, є медичний канабіс, оскільки є багато землі, які могли б бути присвячені цій перспективній культурі, про що свідчить велика кількість іноземних інвестицій, які прийшли для його виробництва в багатьох регіонах країни. Канабіспрактично можна висаджувати по всій країні і може стати чудовою альтернативою в програмі заміщення врожаю», - сказав кандидат у презентації своєї урядової програми.

Ернандес покладався на дослідження Fedesarrollo , в якому зазначалося, що промисловість медичної марихуани призведе до експорту понад 1,7 мільярда доларів до 2030 року - цифра, яку кандидат використовував як обгрунтування свого аргументу:

«З такою обнадійливою картиною та перспективними прикладами, як згаданий, можна вважати, що якщо будуть вжиті творчі дії в промисловому розвитку, країна може навіть збільшити свої очікування, а також сприяти поліпшенню показників власного капіталу», - сказав кандидат.

Окрім розгляду медичного канабісу як «двигуна» для економіки у разі можливого уряду Ернандеса, останній вважав, що виробництво маку та коки, особливо в похідних нафти, має бути промислово розвиненим.

Особливо у випадку зменшення насильства в збройних районах, постраждалих від торгівлі наркотиками в Колумбії.

«Впровадити асоціативні або агробізнесні моделі між великими, малими та середніми виробниками для трансформації сільськогосподарської продукції. З цією метою всі регіони підтримають генерацію цієї галузі з метою втручання, наприклад, у процес медичного канабісу, маку та коки в олії, а також інших похідних», - підкреслив він.

Правовіпрогалини, залишені новим регулюванням конопель для промислового використання в Колумбії

Fotografía tomada el pasado 1 de julio en la que se registró a un grupo de trabajadoras de la empresa Clever Leaves al revisar un cultivo de plantas de cannabis para uso medicinal, en Pesca (Boyacá, Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Після того, як президент Іван Дуке видав резолюцію 227 від 2022 року, яка регулює Указ 811 від 2021року, який встановлює вказівки щодо промислового використання конопель в країні, яка, серед іншого, оцінює умови експорту висушеної квітки конопель, встановлює всі процедури промислового використання заводу в таких секторах, як продукти харчування, напої, алкогольні напої, дієтичні добавки , і обумовлює терміни, за якими він може бути використаний в наукових або лікувальних цілях , є три невідомі, які залишають підприємців, які пройшли довгий шлях в Колумбії досягти реалізації вашого бізнесу.

Виступаючи з INFOBAECOLOMBIA, експертом у галузі охорони здоров'я та фармацевтичного права, Луз Хелена Варгаспопереджає про перший легальний вакуум, пов'язаний з КБР: «Хоча влада дала зелене світло для використання продуктів THC, продукти КБР набагато більш комерційно привабливішими, категорія для якої буде як і раніше підпадають під дію нормативних актів, виданих Міністерством охорони здоров'я та соціального захисту».

На даний момент немає положення про мікробіологічні вимоги до харчових продуктів, що містять цей інгредієнт (рослинний компонент, зерно і непсихоактивне похідне канабісу), тому він заявив: «якщо заявка подається в цей час, то неможливо розпочати провадження негайно , ви доведеться чекати, поки міністерство визначить конкретні вимоги, які повинні відповідати цим продуктам».





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