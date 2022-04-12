Коледж проти Альянса Ліма: Алекс Валера виключає травму і схвильований забивши гол в класиці

АлексВалера переживає гарний час з Universitario Dedeportes , оскільки він є бомбардиром акторського складуАльваро Гутьєрреса. Нападник висловив бажання забити Alianza Lima у попередньому перегляді нового видання перуанської класики.

«Я повний. Вчорау мене було лише перевантаження за останні кілька хвилин на лівому стегні, але я вже робив терапію, і я все в порядку . Завтра я знову тренуватимуся з клубом і працювати на недільний матч», - сказав він у розмові з РПП.

Він також висловив свою тугу позначити «синій і білий» наступної неділі. «Це буде приємно грати класику на нашому стадіоні та з нашими людьми. Це буде важливим плюсом, щоб отримати гру вперед, і для мене було б дуже приємно забити гол ».

Нарешті, він виявив, що вивчатиме захист Карлоса Бустоса. «Після вчорашньої гри ми вже думаємо про Alianza Lima. Ми дивимося відео суперника, щоб добре працювати в грі. Язбираюся побачити захисників, з якими я збираюся зіткнутися».

Alex Valera fue la gran figura del partido tras doblete en Universitario vs ADT. (Foto: Liga 1).

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