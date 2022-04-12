Centro Democrático звинувачує Густаво Петра у викраденні пропозиції від Альваро Урібе

Керівна партія Centro Democrático та кандидат у президенти Густаво Петро з Історичного пакту знову провели дискусію 11 квітня. З цього приводу правий політичний рух звинуватив лівого лідера у крадіжці пропозиції, яку зробив би колишній президент Альваро Урібе кілька років тому, і посилається на реформу освіти.

Дискусія розпочалася в Twitter, де кандидат Петро написав, що планує прибути до Каса де Наріньо, реформувати шкільну програму в країні так, щоб за останні два роки навчання була реалізована кафедра, орієнтована на цифрове програмування. За словами політика, цей захід міг би допомогти позиціонувати країну як владу в технологічному секторі.

Через кілька годин Демократичний центр відповів кандидату, що ця пропозиція вже була подана Урібе в 2020 році, і що, навіть, він подав її перед Конгресом Республіки. Партія скористалася ситуацією, щоб вказати Петро на крадіжку ідей, але використовувала слово «демократизувати», оскільки за допомогою цього дієслова останніми тижнями виділявся лівий політик, який хоче експропріювати ресурси та товари.

Урозробці...

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