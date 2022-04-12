Увага: Опівночі в Калі прибув син Фредді Рінкон

СебастьянРінкон, футболіст з Barracas Central (Аргентина) та син Фредді Рінкон, прибув до міста Калі після 12:00 (місцевий час Колумбії), щоб супроводжувати свого батька, який перебуває у серйозному здоров'ї після аварії, яка сталася в столиці Валлекаукани рано вранці 11 квітня.

Інформацію опублікував кореспондент NOTICIAS RCN у Калі, Віктор Табарес, який опублікував відео у своєму акаунті у Twitter о 12:45, в якому фіксується запис Себастьяна Рінкона до міжнародного аеропорту Альфонсо Бонілла Арагон, розташованого в муніципалітеті Пальміра, за тридцять хвилин від столиця Вальєкаука.

INFOBAECOLOMBIA відтворює відео колеги Табареса, як видається, опубліковане в його соціальних мережах:

Себастьян Рінкон раніше опублікував твіт, в якому він віддав належне батькові, який заспокоював чутки про його смерть, після того, як лікарі клініки Імбанако стверджували, що «Колос» перебував у критичній ситуації.

Образ твіту - знакове святкування Рінкон на чемпіонаті світу в Італії 90, коли колумбійська команда зв'язала всемогутню німецьку команду і досягла історичного кроку до наступного раунду цього футбольного турніру.

У нашому Колумбійському виданні ми представляємо ексклюзивний матеріал за останні 24 години життя Фредді Рінкон, а також його вплив на колумбійську спортивну культуру.

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