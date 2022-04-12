AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Вівторок 12 Квітень 2022
Україна

Щонайменше 8 загиблих і 19 отримали поранення в результаті обстрілу в Харкові

Росія здійснила щонайменше 66 обстрілів в регіоні в ніч на понеділок, здійснюючи аналогічні авіаудари в декількох містах, в тому числі Маріуполь і Миколаїв

Newsroom Infobae

12 Квітень 2022
A firefighter carries his gear as a fire burns at a plant following Russian shelling, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, April 11, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis
A firefighter carries his gear as a fire burns at a plant following Russian shelling, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, April 11, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Голова Харківської ОДА Олег Синегубов повідомив, що в ході вибухів у Холодній Горі, на заході українського міста загинуло щонайменше вісім осіб, у тому числі одна дитина, загинули і 19 отримали поранення.

«Сьогодні вдень тривав обстріл обласного центру, зокрема в районі Холодної Гори. Кілька годин тому окупанти знову обстріляли Салтівку», - сказав він, як повідомляє Уніан ське інформаційне агентство.

Росія атакує кілька українських міст з повітря, серед яких Харків, Маріуполь і Миколаїв. За даними агентства, в ніч на понеділок Росія бомбила б регіон до 66 разів, тому українська влада закликала громадян не наближатися до небезпечних об'єктів.

В іншому місці країни голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що в результаті кількох російських вибухів у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці загинули троє мирних жителів, ще вісім отримали поранення.

Un edificio destrozado tras ataques en la ciudad de Kharkiv
Un edificio destrozado tras ataques en la ciudad de KharkivREUTERS

Так, на своєму Telegram-каналі він повідомив про двох поранених на Луганщині, в Бахмуті, а також можна було уточнити інформацію про ще семи постраждалих в Маріуполі, але точну кількість жертв в місті і в Волноваці встановити не можна, як сказав Кириленко.

З іншого боку, Збройні Сили України у своєму останньому звіті запевнили, що російські війська намагаються завершити перегрупування та переселення підрозділів у Бєлгородську та Воронезьку області.

«Є ознаки того, що в Мелітопольському та Іловайському районах зміцнюється система ППО. Цілком ймовірно, що в майбутньому ворог намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, захопити Попасна і розпочати наступ у напрямку Кураджове, щоб досягти адміністративних кордонів Донецької області», - повідомили вони.

Вони також повідомили, що «ворожі війська продовжують частково блокувати місто Харків» і заявили, що в Донецьку і Луганську українські солдати відбили «шість ворожих атак, знищили чотири танки, п'ять бронетанкових одиниць, двадцять шість машин і вісім ворожих артилерійських систем».

(З інформацією від Europa Press)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:

Війна України поширюється на російську територію та Сербію та Словаччину: три можливі сценарії на майбутнє
Після невдалого «Плану А» Росія змінює свою стратегію: що йде зі своїм «Планом Б»
Розслідування можливого застосування хімічної зброї в Маріуполі російськими військами