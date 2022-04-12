Щонайменше 8 загиблих і 19 отримали поранення в результаті обстрілу в Харкові

A firefighter carries his gear as a fire burns at a plant following Russian shelling, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, April 11, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Голова Харківської ОДА Олег Синегубов повідомив, що в ході вибухів у Холодній Горі, на заході українського міста загинуло щонайменше вісім осіб, у тому числі одна дитина, загинули і 19 отримали поранення.

«Сьогодні вдень тривав обстріл обласного центру, зокрема в районі Холодної Гори. Кілька годин тому окупанти знову обстріляли Салтівку», - сказав він, як повідомляє Уніан ське інформаційне агентство.

Росія атакує кілька українських міст з повітря, серед яких Харків, Маріуполь і Миколаїв. За даними агентства, в ніч на понеділок Росія бомбила б регіон до 66 разів, тому українська влада закликала громадян не наближатися до небезпечних об'єктів.

В іншому місці країни голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що в результаті кількох російських вибухів у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці загинули троє мирних жителів, ще вісім отримали поранення.

Un edificio destrozado tras ataques en la ciudad de Kharkiv REUTERS

Так, на своєму Telegram-каналі він повідомив про двох поранених на Луганщині, в Бахмуті, а також можна було уточнити інформацію про ще семи постраждалих в Маріуполі, але точну кількість жертв в місті і в Волноваці встановити не можна, як сказав Кириленко.

З іншого боку, Збройні Сили України у своєму останньому звіті запевнили, що російські війська намагаються завершити перегрупування та переселення підрозділів у Бєлгородську та Воронезьку області.

«Є ознаки того, що в Мелітопольському та Іловайському районах зміцнюється система ППО. Цілком ймовірно, що в майбутньому ворог намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, захопити Попасна і розпочати наступ у напрямку Кураджове, щоб досягти адміністративних кордонів Донецької області», - повідомили вони.

Вони також повідомили, що «ворожі війська продовжують частково блокувати місто Харків» і заявили, що в Донецьку і Луганську українські солдати відбили «шість ворожих атак, знищили чотири танки, п'ять бронетанкових одиниць, двадцять шість машин і вісім ворожих артилерійських систем».

(З інформацією від Europa Press)

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