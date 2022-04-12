Всі країни, де можна подорожувати без перуанського паспорта

Якщо ви плануєте виїжджати за межі країни протягом декількох днів, одна з рекомендацій всім мандрівникам полягає в тому, що вам потрібно мати під рукою всі документи, які ви не заважаєте вашому транзиту. До цього додається перевірка терміну придатності вашої посвідчення особи та паспорта,хоча перебуваючи в розпал пандемії COVID-19, влада має представила низку гнучкостей, які дозволяють нам продовжувати використовувати їх протягом певного сезону.

Для тих, кому не вистачає одного з документів вимог до відрядження, важливо виконати правильну процедуру. У випадку з Національним документом, що посвідчує особу, перейдіть до штаб-квартири Reniec або проведіть процедуру в Інтернеті. З іншого боку, якщо вам потрібно оновити паспорт, ви повинні зробити це в імміграційних бюро.

Чиможу я отримати паспорт в аеропорту Хорхе Чавеса? Так, ця послуга надається пасажирам з запланованим проїздом протягом 24 годин. Офіс видачі електронного паспорта знаходиться в зоні міжнародних польотів, де імміграційний персонал обслуговує 24 години на добу. Це допомога, щоб ви не пропустили свій рейс.

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Для тих, хто бажає поїхати в подорож і не хоче проводити паспортний процес, є деякі офіційні напрямки, доступ до яких можна отримати лише за допомогою свого посвідчення особи. Дізнайтеся, що вони для вас, щоб спланувати свою пригоду.

В ЯКІ КРАЇНИ МОЖНА ПОДОРОЖУВАТИ БЕЗ ПАСПОРТА?

Згідно з офіційною інформацією уряду Перу, для туризму є країни, де ви можете подорожувати лише за допомогою національного документа, що посвідчує особу, завдяки міжнародним угодам, підписаним Перу.

Вданий час існує 8 країн, куди можна подорожувати:

- Болівія, Колумбія та Еквадор. Завдяки угодам Андського співтовариства націй (CAN), які дозволяють подорожувати між Перу та цими країнами без необхідності отримання візи чи паспорта.

[Для поїздки в країни Андської громади вам потрібна Андська міграційна карта (TAM), яка є міграційним та статистичним контрольним документом, обов'язковим для в'їзду та виїзду з території країн CAN. Ви отримаєте цей документ, коли в'їжджаєте в будь-яку країну Анд, ви повинні взяти його з собою під час поїздки та передати імміграційним органам, коли ви виїжджаєте з країни].

- Аргентина, Бразилія, Чилі, Парагвай та Уругвай. Завдяки двостороннім угодам, які звільняють використання паспорта в туристичних поїздках.

Уважно ставитеся до цих рекомендацій перед поїздкою. Кредити: Аеропорт Хорхе Чавес Тікток.

УВАГА! Пам'ятайте, що коли неповнолітня дитина або підліток подорожує, необхідно мати Дозвіл на подорож для неповнолітніх.

ЯКОФОРМИТИ ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ?

Які вимоги? Вам потрібна ваша ідентифікаційна картка в хорошому стані та без будь-яких виборчих штрафів. Якщо це випадок втрати або крадіжки документа, необхідно подати афідевіт. Ви повинні перевірити опцію, якщо ви хочете провести процедуру особисто або через MAC-центри.

КРОКЗА КРОКОМ, ЩО ВИ ПОВИННІ СЛІДУВАТИ

1. Перевірте доступні дати: Увійдіть до системи онлайн-зустрічей та виберіть опцію «Переглянути майбутні доступні дати». Тут ви можете переглянути список загальнонаціональних майданчиків та їх доступні дати, щоб запланувати зустріч.

2. Оплатастановить S/ 98.60 за право видачі паспорта. Оплатити його можна через Pagalo.pe з кодом 01810. Також будь-яким агентством Banco de la Nación або агент Multred.

3. Зарезервуйте свою зустріч: Увійдіть до системи онлайн-зустрічей , щоб призначити зустріч. Ви повинні ввести свої особисті дані або дані члена сім'ї або друга, який збирається обробити паспорт, номер квитанції, код підтвердження та дату оплати, які з'являються на ваучері. Ви повинні вибрати Міграційний відділ, де ви хочете отримати паспорт, вибрати дату і час, доступні для призначення.

4. Перейдіть на прийом: придумайте свою ідентифікаційну картку та квитанцію про оплату. Він повинен показати запис про зустріч або скріншот, щоб бути присутнім швидше. Процедура проводиться віч-на-віч, оскільки ви повинні підтвердити свою особу та сфотографуватися для паспорта.

5. Фотозйомка: вони сфотографують вас для вашого паспорта. Це відповідно до міжнародних стандартів біометричної ідентифікації.

6. Забрати з паспорта: доставка відбувається в той же день призначення після виконання всіх вимог. Якщо з якоїсь причини ви не можете отримати паспорт, у вас є 60 днів, щоб зробити це в штабі, де була проведена процедура. Якщо паспорт не буде зібраний протягом цього терміну, він буде знищений і потрібно буде обробити новий.

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