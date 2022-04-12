«Alianza Lima не в найкращий момент, але це завжди буде дуже важко», - сказав президент Коло Коло

AlianzaLima зіграє з Colo Coloна другу дату групового етапу Копа Лібертадорес 2022 року . З цієї причини президент «Касіки» проаналізував «білі» перед протистоянням середу в Чилі.

«Замість того, щоб не хотіти уникати гри проти Аліанзи Ліми, нам це здається дуже хорошим, оскільки він завжди має історію та важливий рівень. Мизнаємо, що це не найкращий час, але це завжди буде дуже важко. Це найпопулярніший клуб Перу », - сказав Едмундо Вальядарес в розмові з РПП.

Менеджер також посилався на сьогодення чилійської команди. «Ми приходимо з хорошим рівнем, спортивна робота приносить свої плоди. Добредодати в Бразилії, ми приїжджаємо в гарний час. Ми будемо прагнути перемогти і залишити очки в нашому будинку. Нампотрібно, щоб виграти і додати до трьох, щоб консолідуватися в групі».

Нарешті, він підкреслив відносини між обома клубами. «Дружба була підроблена з Аліанзою Лімою після трагічної аварії, яку він постраждав. Длянас Alianza - єдина інституційна дружба, яку має Коло Коло. Він підтримується і зростає».

Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC con gol de Hernán Barcos por Torneo Apertura 2022. (Foto: Liga 1).

ХАЛАГОСДЛЯ 'ГАБІ'

ГабріельКоста - одна з фігур клубу на чолі з Густаво Кінтеросом. Засезон він відіграв одинадцять матчів, в яких забив чотири голи, включаючи подвійний та штрафний гол проти Юніона Ла-Калера.

«Габріель Коста є дуже важливим твором для нас. З управління спортом ми завжди бачимо перуанський ринок, але наразі команда, яку ми маємо, вже є базою 2022 ″, були слова Валладареса до члена «біколор».

Крім того, він сказав, що не отримав ніяких пропозицій від інших команд для перуанського вінгера. «Ми не отримали жодних пропозицій для Габріеля Коста. Якщо ми отримаємо їх, ми обговоримо це з гравцем, який шукає найкраще для закладу та для нього».

Gabriel Costa llegó a Colo Colo en el 2018.

АЛІАНЗАЛІМА VS. КОЛО КОЛО

АланзаЛіма сьогодні вранці подорожувала до Чилі. КомандаКарлоса Бустоса зіткнеться з Colo Colo наступної середи, 13 квітня, о 17:00 (перуанський час) на стадіоні «Монументаль». Правлячий чемпіон Ліги 1 тренувався сьогодні вдень і завтра завершить свій другий день роботи до визнання спортивного комплексу.

Аргентинці з сусідньої країни проаналізували свого суперника за канал клубу. «Colo Colo - важлива команда, яка добре працює на місцевому турнірі і зробила чудову презентацію у Форталезі у своєму першому матчі за Кубок Лібертадорес. Унього є гравці з великою динамікою, неврівноважені, і це робить його приємним матчем для гри».

Як туди потрапляють обидва клуби? «Блакитні білі» походять від побиття Universidad Técnica de Cajamarca 1-0 з обох з Ернан Баркоса, в той час як «Популярний» впав 2-1 під час його візиту Універсідад Еспаньола.

Перуанська команда зобов'язана додати, щоб не відірватися від верхніх місць, яквони програли в дебюті з Ріверпплейт , який є лідером групи F з «чилійцями», який здивував Форталезу в Бразилії.

Вони ніколи не зустрічалися в офіційному матчі, робили це лише в товариські матчі. Останнійраз, коли вони перетинали шляхи, був у 2018 році, а Аланза Ліма впала на 3-1 до Colo Colo. Голи забили Хорхе Вальдівія, Карлос Вільянуева і Октавіо Ріверо. Алехандро Хоберг набрав знижку.

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