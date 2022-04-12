Приблизно через рік після аварії на лінії 12 Sheinbaum визнав труднощі в реабілітації

CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.- Colectivas feministas de la periferia realizaron una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio y a las que fallecieron el pasado 3 de mayo en el colapso de los vagones del metro en la Estación del Metro Olivos de la Línea 12. El acto se realizó en la entrada del metro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Главауряду Мехіко Клавдія Шейнбаум визнала у вівторок, 12 квітня, що реабілітаційна робота Metro Line 12 прогресує повільно , оскільки кожна з галявин на підвищених ділянках має особливі характеристики, однак вона зазначила, що системи обробітку є вже в будівництві в майстернях і оголосили, що в найближчі місяці вони зможуть прискорити роботу.

На прес-конференції з Палацу мерії президент відповів на запитання громадянина про те, коли знову буде запущена Золота лінія, і пояснив, що проект виконавчої реабілітації зіткнувся з труднощами, але її адміністрація впевнена, що зможе виконати обіцянка перезапуску сервісу до кінця 2022 року.

Пару тижнів тому президент заявив, що всі причетні прагнуть виконати встановлений термін, щобпроцеси почали прискорюватися, не нехтуючи будівництвом, і вона пообіцяла, що столична влада щотижня звітуватиме про прогрес у роботі.

За даними органів Колективної транспортної системи метро , з 11 квітня ведуться роботи по зняттю деталей і знесенню площі «парної секції».

Los trabajos en la Zona Cero continúan actualmente. (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Що стосується нульової розтяжки, то в даний час ведуться роботи з реабілітації та армування сейсмічних головок і зупинок, гідрокостюмів і виготовлення трьох пасток. Плануєтьсяпочати в середині квітня з виготовлення планшетів і мати перший замок нульового нуля в полі.

Крім того, планується установка 10-тонних пасток, щоб згодом додати три додаткових вертикальних діафрагми і чотири горизонтальні діафрагми.

У недавньому звіті зазначалося, що 78 з 152 колон були експлуатовані з вуглецевим волокном, в той час як процес впорскування експансивного бетону між сталевою обшивкою і колоною триває.

Також був завершений кріплення для облицювання колон, що буде являти собою збільшення на 40% більше міцності в конструкції колон, і на 50% в роботі робіт.

Desde hace casi un año usuarios han tenido que buscar otras alternativas de transporte (Foto: Cuartoscuro)

Останніми днями директор метро Гільєрмо Кальдерон пояснив, що 4,5 з 11, 9 кілометрів існуючих доріг буде замінено; тобто простягання від станцій Atlalilco до парку де лос-Венадос.

Робота складається з реабілітації підбази, тому необхідно буде зняти близько 18 лінійних кілометрів рейок, що складають дві доріжки, 20 тисяч тонн деградованого баласту, зміна семи кривих та інших матеріалів, таких як десятки шпал.

Що стосується дорожніх обмежень, то представлено скорочення смуг у районі Авеніда Тлахуак. У розділі Avenida 11 та Calle El Vigo відхилення будуть на вулиці Пеніскола та самій Авеніда 11 до Поньєнте а Орієнте.

Наступного вівторка, 3 травня, ознаменує один рік з моменту обвалу ділянки так званої золотої лінії, яка залишила 26 людей мертвими, люди повідомили про зниклих безвісти та 80 поранених.

2022 рік - це рік викликів для влади метро, оскільки наступного місяця розпочнуться роботи з втручання на лінії 1, яка передбачає технічне обслуговування будівельних робіт та оновлення системи доріжок та електроприладів. Робота буде проводитися в нічний час, щоб запобігти впливу роботи поїздів і обслуговування користувачів.

Як тільки підготовчий етап закінчиться, відбудеться основне втручання, яке, за прогнозами, відбудеться у два етапи: від Пантітлана до Сальто дель Агуа в першій фазі, яка розпочнеться у другій половині цього року та після Балдераса до обсерваторії в січні 2023 року.

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