Дослідження пов'язувало придбання криптовалют з нарцисизмом, макіавеллізмом та психопатією

Опитування, розроблене групою дослідників з Університету Квінсленда та Маккуорі, Австралія, має на меті дослідити можливу кореляцію певних рис особистості, відомих як «темні тетради» та інвестиціями в біткойн.

Оскільки він увірвався на ринок у 2009 році, біткойн виділявся як квінтесенціальна криптовалюта, хоча сьогодні було розроблено стільки, що їх усіх майже неможливо порахувати.

З тих пір світовий ринок криптовалют перейшов від того, щоб бути абсолютно нічого не вартим до оціночної вартості 2 трильйони доларів. Зокрема, біткойн торгував 1 долар США в 2011 році і досяг історичного піку, який перевищив 63 000 доларів у квітні 2021 року; сьогодні його вартість становить близько 42 тисяч доларів.

Ці великі коливання цін на криптовалюти часто поширені, тому інвестування в них є дуже мінливим і спекулятивним. Ось чому дослідники, що стоять за опитуванням, вирішили профілювати тип людей, готових взяти на себе ці ризики, і дізнатися про їх мотивацію.

«Зокрема, ми хотіли знати про взаємозв'язок між рисами особистості та ставленням до криптовалют, так званими «темними тетрадами», - кажуть дослідники у статті, опублікованій у «Бесіді» та підписаній Ді Ван, старшим викладачем Технологічного університету Квінсленду; Бретт Мартін, професор маркетингу, з того ж університету; і Джун Яо, старший викладач з маркетингу, з Університету Маккуорі.

У психології «темна тетрада» відноситься до групи з чотирьох рис особистості. Це макіавеллізм, нарцисизм і психопатія (в сукупності відомі як «темна тріада»), плюс садизм.

Їх називають «темними» через свої «злих» якостей: надзвичайного егоїзму та використання інших без співпереживання. Темна тетрада також часто пов'язана з ризикованою поведінкою.

Las criptomonedas son un mercado volátil y riesgoso que sin embargo atrae a miles de inversores en todo el mundo. REUTERS

Маючи це на увазі, дослідники виділили дві основні сфери привабливості: високі ризики та потенційну високу прибутковість торгівлі криптовалютами. Вони виявили, що ця комбінація атрибутів зробила криптовалюти привабливими для типу людей, які люблять грати в азартні ігри.

По-друге, криптовалюти не видаються і не схвалюються урядами, такими як традиційні або «фіатні» валюти. Церобить їх привабливими для людей, які з обережністю ставляться до уряду.

Але щоб піти далі та визначити тип особистості покупця криптовалюти, вони попросили 566 людей пройти онлайн-опитування особистості та відповісти на запитання щодо їх ставлення до криптовалют та чи планували вони інвестувати в них.

«З наших учасників 26 відсотків повідомили, що вони володіють криптовалютами, і 64 відсотки виявляли зацікавленість у інвестуванні в криптовалюти», - заявили дослідники.

Для вимірювання своїх темних тетрад рис вони використовували стандартні психологічні тести. Вони також вимірювали риси, які могли б пов'язати темну тетраду з судженнями про криптографію: страх чогось пропустити (FOMO; відчуття, що інші переживають кращі речі, ніж ви), позитивність (тенденція бути позитивною чи оптимістичною в житті) та віра в теорії змови.

Чому люди хочуть купувати криптовалюти? Справа не тільки в заробляння грошей

Частоюпричиною інвестування в криптовалюти є надія на високу віддачу. Крімбажання генерувати багатство, дослідження показують, що темні риси особистості також стимулюють покупку криптовалют.

Макіавеллізм названий на честь італійської політичної філософії Миколи Макіавеллі. Люди, які високо оцінюють цю рису, хороші для обману та міжособистісних маніпуляцій.

Макіавеллійці приймають розрахунковий підхід до досягнення цілей і уникають імпульсивних рішень. Вони рідше беруть участь у проблемах азартних ігор.

Arriba: los rasgos de personalidad de la tétrada oscura influyen en la positividad, las creencias conspirativas y el miedo a perderse, lo que a su vez influye en las actitudes hacia las criptomonedas.

Макіавеллійцітакож схильні сильно вірити в урядові змови. Наприклад, вони часто вважають, що політики взагалі не розкривають своїх справжніх мотивів і що державні установи уважно стежать за всіма громадянами.

«Ми виявили, що Макіавеллійці люблять криптографію головним чином тому, що вони насторожено ставляться до політиків та державних установ. Багато прихильників криптовалют вважають, що уряди корумповані, а криптовалюти запобігають корупції уряду», - пояснили дослідники.

Нарцисизм - егоцентрична риса особистості, що характеризується почуттям привілеїв і панування над іншими. Нарцисинадмірно впевнені і охочіше роблять такі речі, як робити ризиковані інвестиції на фондовий ринок та азартні ігри.

Нарциси, як правило, зосереджуються на позитивній стороні життя.

«Ми виявили, що нарциси купують криптовалюту через їхню велику віру в майбутнє і через їхню впевненість, що їх нє життя покращиться», - зазначили вони про цю групу.

Психопатія - це нечутлива, імпульсивна і антисоціальна риса особистості. Психопатамчасто важко сприймати, розуміти або вирішувати емоції через відсутність емоційного інтелекту та емпатії.

Безрозсудний характер психопатів робить їх більш стійкими до стресу і тривоги. В результаті психопати люблять прагнення до стимуляції і прийняття ризику. Вони схильні до азартної та ігрової залежності.

«Ми виявили, що імпульсивні психопати люблять криптовалюти, оскільки вони бояться втратити інвестиційні винагороди, які відчувають інші», - сказали вони про це.

З іншого боку, повсякденний садизм пов'язаний з особистістю, яка насолоджується стражданнями іншого. Садистичасто виявляють агресивну і жорстоку поведінку. Наприклад, садисти тролірують інших в інтернеті для забави.

На перший погляд покупка криптовалют навряд чи зашкодить іншим. Однак вони виявили, що садисти купують криптовалюту, оскільки вони також не хочуть пропускати інвестиційні винагороди. Для них, можливо, і задоволення бачити чужий біль, і страх пропустити щось пов'язані з егоїзмом.

«На відміну від нарцисистів, ми виявляємо, що і психопатам, і садистам не вистачає позитиву щодо своїх перспектив, що зводить нанівець їх смак до криптовалют», - додали дослідники.

Для команди дослідників вивчення криптовалют через психологічний об'єктив темної тетради пропонує уявлення про те, чому люди хочуть купувати криптовалюти, але ні в якому разі не припускає, що всі, хто цікавиться криптовалютою, демонструє темні риси тетрад.

«Ми вивчали лише підмножину людей, зацікавлених у криптовалюті, які мають ці риси. Якщо ви власник біткойна чи іншої криптовалюти, ви можете відображати їх чи ні», - уточнили вони.

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