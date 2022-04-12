Генетична карта визначає ризик серцево-судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу

04-02-2020 España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según el Atlas de la Diabetes de la FID. España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según recoge la 10ª Edición del Atlas de la Diabetes de la FID, donde destaca que, al menos, uno de cada 7 adultos presentan esta enfermedad, y que en dos años el número de personas con diabetes ha aumentado un 42 por ciento. SALUD RECTORADO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Кількість людей з діабетом зросла з 108 мільйонів у 1980 році до 422 мільйонів у 2014 році, згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Поширеність цієї хвороби стрімко зростає в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Цезахворювання є основною причиною сліпоти, ниркової недостатності, інфаркту міокарда, інсульту та ампутації нижніх кінцівок.

У період з 2000 по 2016 рік передчасна смертність від діабету зросла на 5%. У2019 році діабет був дев'ятою провідною причиною смерті: за оцінками, 1,5 мільйона смертей були прямим результатом цього стану. У всьому світі приблизно 90% людей мають цукровий діабет 2 типу (DM2), а Азія є епіцентром цієї глобальної епідемії.

Нові дослідження показали, що за допомогою генетичної карти можна передбачити показники ризику серцевих захворювань для людей з цим типом діабету. Цяситуація також дозволила виявити ймовірність того, що високий кров'яний тиск викликає проблеми з серцем або інсульти у людей з діабетом 2 типу. Стаття щойно опублікована в журналі Гіпертонія Американської асоціації серця. Цейінструмент може бути особливо корисним для керівництва лікуванням людей, які щойно поставили діагноз або мають стан переддіабету.

Попередні дослідження підтвердили, що дорослі з діабетом 2 типу вдвічі частіше хворіють на інфаркт або інсульт, ніж люди, які не мають захворювання. Кілька заходів стану здоров'я, таких як артеріальний тиск, холестерин та рівень цукру в крові, зазвичай використовуються для визначення ризику розвитку серцевих захворювань.

Se comparó un mapa de variantes genéticas de más de 1.000 variantes comunes que se sabe que afectan la presión arterial con el ADN de los participantes del estudio para determinar el riesgo genético de los participantes

У цьому дослідженні дослідники з Університету Алабами в Бірмінгемі досліджували, чи пов'язані генетичні варіанти, пов'язані з високим кров'яним тиском, також з подальшими серцевими захворюваннями або інсультом. Вони використовували цю інформацію для визначення оцінки ризику.

« Підвищений генетичний ризик високого кров'яного тиску може привернути деяких людей з діабетом 2 типу до підвищеного ризику інфаркту, інсульту або серцево-судинної смерті », - пояснив провідний автор дослідження Панкадж Арора, директор Клінічної програми кардіогеноміки та Клінічний центр кардіології. і програма трансляційних досліджень в Університеті Алабами-. Ми провели дослідження, щоб визначити, чи може цей генетичний показник ризику ідентифікувати людей з діабетом 2 типу, які більш схильні до серцево-судинних подій, і чи впливає суворий контроль цукру в крові на зв'язок між генетичним ризиком гіпертонії та серцево-судинними наслідками» .

Арора та його колеги оцінили медичні записи 6,335 учасників Акції США щодо контролю серцево-судинного ризику при діабеті (ACCORD),для яких були доступні генетичні дані. Дослідницька група складалася з 37% жінок, а 15% - афро-американськими, 6% - латиноамериканськими; 70% - білими; а 9% вибрали категорію «інше». Всі учасники мали діабет 2 типу, високий кров'яний тиск, і спостерігали протягом 3,5 років.

Карту генетичних варіантів більш ніж 1000 поширених варіантів впливу на артеріальний тиск порівнювали з ДНК учасників дослідження для визначення генетичного ризику учасників. Більшезбігів між ДНК та картою відомих генетичних варіантів артеріального тиску прирівнюються до більш високого генетичного рівня ризику. Дослідники виявили, що оцінка визначила учасників дослідження з більш високим ризиком серцево-судинних подій для людей з вищими ніж середніми балами, кожен вищий клас пов'язаний з на 12% вищим ризиком серцевих захворювань або інсульту.

La asociación del riesgo genético con los eventos cardiovasculares fue la misma incluso si los participantes tomaban medicamentos para controlar los niveles de azúcar en la sangre (EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ) EFE

Оперативна група також підтвердила, що зв'язок генетичного ризику з серцево-судинними подіями була однаковою, навіть якщо учасники приймали ліки для контролю рівня цукру в крові . Арора та його колеги також відзначили, що висновки про відмінності генетичних показників ризику людей для високого артеріального тиску не повністю пояснили, чому інтенсивний глікемічний контроль (агресивне лікування інсуліном, медикаментами, дієтою та фізичними вправами), здається, не має серцево-судинної користі для жінок. люди з давнім діабетом 2 типу.

«Однак генетичний показник ризику може бути корисним для людей, які нещодавно діагностували діабет 2 типу, щоб визначити, хто повинен мати більш серйозні зміни способу життя, такі як зміни в харчуванні та фізичних навантаженнях , а також більш агресивний контроль ваги, артеріального тиску та споживання тютюну», - пояснив Арора.

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