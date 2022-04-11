О котрій годині «Реал Мадрид» - «Челсі» LIVE: Ліга Чемпіонів 2022 чвертьфінал другого етапу

Karim Benzema del Real Madrid disputa el balón con el defensor del Chelsea Thiago Silva, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones, en Stamford Bridge, Londres, Inglaterra - Abril 6, 2022 REUTERS/Tony Obrien

РеалМадрид проти Челсі LIVE. Іспанці та англійці зіткнуться один з одним цього вівторка, 12 квітня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу у матчі, дійсному для повернення чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022 року. «Білі» будуть грати зі спокоєм першої ноги (3-1), тоді як «блюз» піде на хіт. У цій статті ви знаєте, де і як дивитися цей великий міжнародний матч.

Команда «Casa Blanca» продовжує свій хороший момент в іспанській ЛаЛізі після останнього 2-0 домашнього виграшу проти « Хетафе » з голами від Каземіро та Лукаса Васкеса. Цей результат дозволив йому залишатися на вершині турнірної таблиці з 72 очками за відсутності 7 дат до закінчення чемпіонату. Його головний переслідувач, Барселона Хаві Ернандеса, набрав 60 очок, і, хоча він залишається далеко в турнірній таблиці, будь-яке падіння його класичного суперника може скоротити і поставити під загрозу цю відстань.

Такі гравці, як Федеріко Вальверде або Vinicius Jr. всечастіше завойовують стартові одинадцять. Хоча у випадку з уругваєм його основною позицією є півзахисник, але безперечне володіння тризубом, утвореним Каземіро, Тоні Круоста Лука Модрічзмусило тренера Карло Анчелоттізмінити свою позицію, щоб поставити його як правого вінгера з більш внутрішнім профілем. В останньому поєдинку проти англійців він зміг виконати і розгорнути ті фізичні відходи, які характеризують його.

У європейських змаганнях іспанський загін прийшов від меншого до більшого. І справа в тому, що перша поразка на груповому етапі шерифу Тирасполю Молдови поставила тривогу тривогу. Однак вони в кінцевому підсумку були нагороджені групою D, додавши 15 балів. Відтоді він показав видатні виставки, такі як проти ПСЖ у Франції. Особливо в згаданому матчі повернення в Мадриді, з «ха-триком» Каріма Бенземи, за допомогою якого вони ліквідували парижан.

На стороні британської команди вони переповнили Саутгемптон в останньому матчі Прем'єр-ліги з рахунком від 6 до 0 з рахунком Маркоса Алонсо, Мейсона Маунту (x2), Тімо Вернера (x2) і Кая Гаверца. Цей результат тримає їх на третьому місці з 62 балами і, в той же час, дав їм невелику перевагу перед четвертим місцем, яке є «Тоттенхем» Антоніо Конте з 57 балами.

Тепер ті, на чолі з Томасом Тучелем , не добре провести час. І справа в тому, що продаж клубу його власником Романом Абрамовичемчерез вторгнення Росії в Україну позначився на ньому економічно через зв'язки, які він мав би з президентом Володимиром Путіним. Насправді, в найближчі тижні очікується зустріч покупця і нового власника лондонського суб'єкта. Вся ця проблема побічно вплинула на гравців, які в деяких випадках ведуть переговори про відновлення, такі як Сезар Аспілікуета, Антоніо Рюдігер або Андреас Крістенсен. Хоча останній мав би угоду з Барселоною. Крім того, Ромелу Лукаку, підписуючись в цьому сезоні, знаходиться на задньому плані для німецького тренера на користь Гаверца, тому його дискомфорт також вплинув би на низький рівень команди.

АБСАНСИ

Що стосується відсутностей, «Реал Мадрид» не зможе розраховувати на Eden Hazard, Isco, Едер Мілітаоабо Хесуса Валлехо. Нещодавно бельгійський переніс операцію на щиколотці, іспанець страждає від дискомфорту в спині, а останній заразився COVID-19. Зі свого боку, бразилець санкціонований за жовту картку, яку він отримав у першому нозі в Лондоні.

У випадку з «Челсі» у них не буде Аспилікуета чи Лукаку на команду для реваншу. Іспанський захисник також страждає від коронавірусу, тоді як у нападника проблеми з ахілловим сухожиллям. До них приєднується відома втрата Бена Чилвелла через травму коліна.

Convocados del Real Madrid para duelo de vuelta ante Chelsea por Champions League.

ЗАЯВА

Тренер «меренги» Карло Анчелоттізаявив на прес-конференції про цей поєдинок проти блюзу: «Всім цілком нормально знати, що це буде важкий матч. Всі, команда і вболівальники. Цеквартали Ліги чемпіонів, вони завжди важкі, незважаючи на те, що сталося в першому матчі. Ми повинні мати повний матч, знати, як страждати, битися, змагатися, бути в матчі протягом 90 хвилин. Миповинні думати про той самий матч, що і в Лондоні, маючи на увазі, що ми очікуємо суперника, який зробить все можливе, щоб виграти нічию».

Тим часом стратег «Челсі» Томас Тучел не оптимістично ставився до реверсивного рахунку. «У нас не так багато шансів, враховуючи те, що сталося в першому матчі, що це таке змагання, суперник і стадіон. Дужемалоймовірно (пройти раунд), але спробувати варто. Намагатися означає бути на 100% і шукати наш ліміт. Цете, що є, це чудова ніч»,- сказав він.

«Реал» переміг «Челсі» 3:1 за Лігу чемпіонів

ОСТАННІМАТЧІ

«Челсі» 2-0 Реал (Ліга Чемпіонів — 2021)

Реал Мадрид 1-1 «Челсі» (Ліга Чемпіонів — 2021)

Реал Мадрид 3-2 «Челсі» (Міжнародна товариська робота — 2016)

Реал Мадрид 3-1 «Челсі» (Міжнародна товариська участь — 2013)

РЕАЛМАДРИД VS. ЧЕЛСІ: МОЖЛИВІ СКЛАДИ

РеалМадрид: Тібаут Куртуа; Дані Карвахаль, Начо, Девід Алаба, Ферленд Менді; Каземіро, Тоні Кроос, Лука Модріч; Федеріко Вальверде, Вінісіус-молодший та Карім Бензема. DT: Карло Анчелотті

«Челсі»: Едуард Менді; Трево Халоба, Тіаго Сільва, Антоніо Рудігер; Різ Джеймс, Н'Голо Канте, Метью Ковачич, Марк Алонсо; Гора Мейсон, Хакім Зієх і Кай Гаверц. ТД: Томас Тучел

ЧАСИДИВИТИСЯ РЕАЛ МАДРИД VS. Челсі Латинська Америка

-Перу: 14:00

- Мексика: 13:00

- Еквадор: 14:00

- Колумбія: 14:00

- Болівія: 15:00

- Венесуела: 15:00

- Парагвай: 16:00

- Аргентина: 16:00

- Уругвай: 16:00

- Бразилія: 16:00

- Чилі: 16:00

КАНАЛИДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ РЕАЛ МАДРИД VS ЧЕЛСІ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ

-Перу: ESPN, Зірка +

- Мексика: HBO Max, TNT Спорт

- Еквадор: ESPN, Зірка+

- Колумбія: ESPN, Зірка+

- Болівія: ESPN, Зірка+

- Венесуела: ESPN, Star+

- Аргентина: ESPN, Зірка+

- Уругвай: ESPN, Зірка+

- Чилі: ESPN, Зірка+

- Коста-Ріка: ESPN Норте, Зірка +

- Домініканська Республіка: ESPN Norte, Star+

- Сальвадор: ESPN Норте, Зірка +

- Гватемала: ESPN Норте, Зірка +

- Гондурас: ESPN Північ, Зірка +

- Нікарагуа: ESPN Північ, Зірка +

- Панама: ESPN Північ, Зірка+, Flow Sports

- Сполучені Штати: Univision NOW, TUDN США, Парамут+