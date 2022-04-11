Володимир Зеленський кидає виклик російському наступу на сході України: «Ми готові»

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Президент України Володимир Зеленський наполягав на тому, що Росія розпочне масштабні бойові дії на сході, в Донецькій та Луганській областях, але під час телевізійного виступу запевнив: «Ми готові». Він також звинуватив російських лідерів у «брехні» у спробі змінити відповідальність за війну, «вони знищили життя мільйонів».

Наступний тиждень буде «напруженим» на сході країни, оскільки «російські війська перемістяться туди, щоб продовжити свою діяльність», - заявив Зеленський у своєму ранковому повідомленні.

Остання частина української армії заявляє, що «ворог продовжує створювати наступальну групу військ, щоб діяти в напрямку Слобожанського (Дніпровська область) і «ймовірно, в найближчі дні окупанти спробують відновити наступ».

Foto satelital que muestra un convoy de vehículos armados y camiones que se dirigen al sur a través de Velykyi Burluk, una ciudad ucraniana (Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS) via REUTERS

НАЗЕМЛІ

Росія продовжує наступ у Донецькій області та в місті Маріуполь, крім створення «наступальної групи військ» у Дніпровській області, повідомляє остання частина Верховного командування української армії на початку 47-го дня вторгнення Росії в Україну.

За минулу добу українські захисники відбили чотири атаки противника в Донецькій і Луганській областях, знищивши п'ять танків, вісім бронетанкових одиниць, шість машин і вісім ворожих артилерійських систем, повідомляє з боку української армії.

За даними України, російська армія намагається встановити повний контроль над містом Маріуполем (Азовське море), де «за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмувати райони заводу «Азовсталь» та морського порту».

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del servicio de las tropas prorrusas inspeccionan las calles durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko/Foto de archivo REUTERS

У останньому звіті Інституту вивчення війни (США) йдеться про те, що за останні 24 години російські війська набрали позиції в місті Маріуполь і посилили операції вздовж Ізюм-Слов'янської осі, що є ключовими для майбутнього наступу на Донбас, «але не досягли інших територіальних здобутків»

Маріуполь, за даними цього інституту, розділений на два; центр міста, в російських руках, і головний порт Маріуполя, на південному заході, і металургійний завод «Азовсталь» на сході, які залишаються в українських руках.

Українське вищекомандування далі засудило, що «збройним силам РФ можна проводити провокаційні дії в Придністровському регіоні Республіки Молдова, щоб звинуватити Україну в агресії проти сусідньої держави».

Las fuerzas rusas han ganado terreno en la ciudad de Mariupol en las últimas 24 horas . REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Тим часом українські правоохоронні органи намагаються зібрати докази можливих звірств, приписаних російським військам під час окупації міста Бузова під Києвом, пояснив понеділок радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За словами міністерського радника на його рахунку Telegram, в селі Бузова була знайдена братська могила з тілами українських мирних жителів, убитими російськими окупантами. Однак політик не уточнив місце, де знаходиться могила або можливу кількість похованих там людей.

КРАХУКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Економіка України цього року впаде на цілих 45% в результаті російського вторгнення, тоді як Росія впаде на 11%, оскільки Білорусь і Молдова вступають в рецесію, прогнозував Світовий банк (СБ) у неділю.

El BM calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1 % este año, un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3 % en Europa y Asia Central. REUTERS/Gleb Garanich REUTERS

Установа, що базується на Вашингтоні, оприлюднила оновлення своїх економічних прогнозів для регіону, що свідчить про те, що війна в Україні впливає на економіку по всьому світу, що має особливий вплив на країни, що розвиваються в Європі та Центральній Азії. Заоцінками Світового банку, економіка всього цього регіону впаде на 4,1% цього року, що є помітною зміною від його довоєнного прогнозу, який вказав на 3% зростання в Європі та Центральній Азії.

ПОЗИЦІЯСПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ

У неділю США трактували призначення нового російського генерала для координації війни в Україні як знак того , що має настати більше «звірств» та актів «жорстокості» проти українських мирних жителів.

Високопоставлені чиновники Білого дому відреагували на прихід командування російським наступом Олександра Дворникова, загартованого під час сирійської війни і нинішнього глави Південного військового округу, до складу якого входить анексований український півострів Крим.

Una madre ucraniana reacciona después de que se descubriera el cuerpo de su hijo en una alcantarilla en una gasolinera en las afueras de la aldea de Buzova, al oeste de Kiev. (Foto de Serguéi SUPINSKY / AFP) SERGEI SUPINSKY | AFP

«Цей генерал, зокрема, має історію, яка включає жорстокість проти мирних жителів в інших умовах, в Сирії, і ми можемо очікувати більше того ж у цьому сценарії», - сказав Джейк Салліван, радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки.

(з інформацією від EFE)

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