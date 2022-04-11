Володимир Зеленський кидає виклик російському наступу на сході України: «Ми готові»

Президент України Володимир Зеленський наполягав на тому, що Росія розпочне масштабні бойові дії на сході, в Донецькій та Луганській областях, але під час телевізійного виступу запевнив: «Ми готові». Він також звинуватив російських лідерів у «брехні» у спробі змінити відповідальність за війну, «вони знищили життя мільйонів».
Наступний тиждень буде «напруженим» на сході країни, оскільки «російські війська перемістяться туди, щоб продовжити свою діяльність», - заявив Зеленський у своєму ранковому повідомленні.
Остання частина української армії заявляє, що «ворог продовжує створювати наступальну групу військ, щоб діяти в напрямку Слобожанського (Дніпровська область) і «ймовірно, в найближчі дні окупанти спробують відновити наступ».
НАЗЕМЛІ
Росія продовжує наступ у Донецькій області та в місті Маріуполь, крім створення «наступальної групи військ» у Дніпровській області, повідомляє остання частина Верховного командування української армії на початку 47-го дня вторгнення Росії в Україну.
За минулу добу українські захисники відбили чотири атаки противника в Донецькій і Луганській областях, знищивши п'ять танків, вісім бронетанкових одиниць, шість машин і вісім ворожих артилерійських систем, повідомляє з боку української армії.
За даними України, російська армія намагається встановити повний контроль над містом Маріуполем (Азовське море), де «за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмувати райони заводу «Азовсталь» та морського порту».
У останньому звіті Інституту вивчення війни (США) йдеться про те, що за останні 24 години російські війська набрали позиції в місті Маріуполь і посилили операції вздовж Ізюм-Слов'янської осі, що є ключовими для майбутнього наступу на Донбас, «але не досягли інших територіальних здобутків»
Маріуполь, за даними цього інституту, розділений на два; центр міста, в російських руках, і головний порт Маріуполя, на південному заході, і металургійний завод «Азовсталь» на сході, які залишаються в українських руках.
Українське вищекомандування далі засудило, що «збройним силам РФ можна проводити провокаційні дії в Придністровському регіоні Республіки Молдова, щоб звинуватити Україну в агресії проти сусідньої держави».
Тим часом українські правоохоронні органи намагаються зібрати докази можливих звірств, приписаних російським військам під час окупації міста Бузова під Києвом, пояснив понеділок радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
За словами міністерського радника на його рахунку Telegram, в селі Бузова була знайдена братська могила з тілами українських мирних жителів, убитими російськими окупантами. Однак політик не уточнив місце, де знаходиться могила або можливу кількість похованих там людей.
КРАХУКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Економіка України цього року впаде на цілих 45% в результаті російського вторгнення, тоді як Росія впаде на 11%, оскільки Білорусь і Молдова вступають в рецесію, прогнозував Світовий банк (СБ) у неділю.
Установа, що базується на Вашингтоні, оприлюднила оновлення своїх економічних прогнозів для регіону, що свідчить про те, що війна в Україні впливає на економіку по всьому світу, що має особливий вплив на країни, що розвиваються в Європі та Центральній Азії. Заоцінками Світового банку, економіка всього цього регіону впаде на 4,1% цього року, що є помітною зміною від його довоєнного прогнозу, який вказав на 3% зростання в Європі та Центральній Азії.
ПОЗИЦІЯСПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ
У неділю США трактували призначення нового російського генерала для координації війни в Україні як знак того , що має настати більше «звірств» та актів «жорстокості» проти українських мирних жителів.
Високопоставлені чиновники Білого дому відреагували на прихід командування російським наступом Олександра Дворникова, загартованого під час сирійської війни і нинішнього глави Південного військового округу, до складу якого входить анексований український півострів Крим.
«Цей генерал, зокрема, має історію, яка включає жорстокість проти мирних жителів в інших умовах, в Сирії, і ми можемо очікувати більше того ж у цьому сценарії», - сказав Джейк Салліван, радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки.
(з інформацією від EFE)
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