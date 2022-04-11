Відео: Хуан Фернандо Кінтеро і Едвін Кардона забили тріумфи річки і гонки

Великийдень для гравців кави в гаучо футбол, де Хуан Фернандо Кінтеро забив перемогу Рівер Плейт, який бив Аргентинос Юніори 4-2 в Монументаль на дату 9 групи А.

Зі свого боку, Едвін Кардона також повідомив про протилежну мережу, сприяючи перемозі Racing de Avellaneda через мінімальну різницю проти Платенсе, що дозволило його команді залишатися лідируючим у своїй зоні з 21 очкою, на два більше, ніж команда Марсело Галлардо.

Ті, хто очолює Фернандо Гаго, мають видатну кампанію не тільки на місцевому турнірі, але і в південноамериканському конмеболі , де вони перемогли Уругвайський Річковий Плейт протягом тижня в якості відвідувача з рахунком Леонеля Міранди.

Настороні «Мілліонаріо» команда досягла важливої перемоги в дебюті Конмебола Лібертадорес , перемігши Аліансу Ліму в столиці перу з голом Матіаса Суареса.

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Колишній Незалежності Медельїн увійшов до 30 хвилин матчу Есекіеля Барко, який подарував фізичний дискомфорт. З цією метою Хуанфер досяг чотирьох голів у чемпіонаті Аргентини, забивши з пенальті після руки в районі Мігеля Анхеля Торрена, яку суддя не вагаючись санкціонував. Колумбійськасурда застрелив ліву палицю воротаря, щоб поставити свою команду 3-2 проти команди «Батьківського» за 67 гри.

Інші цілі річки були перетворені Матіас Суарес, Енцо Фернандес та Андрес Еррера. Наступна гра ліги буде відвідати Банфілд, а для Конмебола Лібертадорес зіграє в Нуньєсі проти бразильської Форталези.

Колишній Бока Юніор вступив за 64 хвилини парагвайським Матіасом Рохасом під час візиту «Академії» до Платенсе, коли матч був 0-0. У час відновлення арбітр матчу санкціонував максимальний пенальті на користь Racing після руки в районі колишньої Америки де Калі, Кевін Андраде.

Той, хто відповідав за виконання з дванадцяти кроків, був колишній Atlético Nacional, який на правій нозі зробив флеш постріл, щоб забити свій другий гол сорочкою Racing, яка залишається непереможеною та лідером зони.

29-річний гравець з минулим у мексиканському футболі був задоволений голом, який дав його команді болісну перемогу, яка зараз ставить очі на матч Conmebol Suramericana, який він проведе цієї середи проти бразильського Куяба.

Слід нагадати, що в цьому змаганні Racing входить до групи B разом з Мелгар з Перу, Каліфорнія Рівер Плейт з Уругваю збірної Бразилії.

Для Кубка професійної ліги Racing de Avellaneda зіткнеться з Unión de Santa Fe на наступну дату, яка перемогла старі хлопці Ньюелла.

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