Ось так Анжела та Пепе Агілар відгукнулися на скандал над Гуссі Лау: «За Тріумфальну арку»

Через кілька днів тому стався ажіотаж, що виникає внаслідок витоку пари фотографій, на яких зображена Анжела Агілар дуже ласкава з чоловіком, сім'я опинилася в центрі суперечок.

Це тому, що так звана «принцеса мексиканського регіонала», можливо, живе романтичними стосунками з композитором Гуссі Лау, який працював для важливих співаків з мексиканського регіонала і навіть є творцем пісні Ahí, де вони бачать мене, хіт Анжели Агілар.

Скандальне в цьому полягає в тому, що людина, про яку йде мова, яка завоювала престижні нагороди за свою роботу, такі як латинська Греммі, на 15 років старший, ніж наймолодший член так званої династії Агілар, саме тому деякі люди випустили суворі коментарі про залицяння.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Після того, як композитор, народжений Сіналоа, підтвердив у прямому ефірі, що він дійсно перебуває у стосунках з онукою покійного Флора Сільвестр, а сама Анджела поділилася відео, яке претендує на те, що його вторглися в її приватне життя після просочення зображень, Агілар тепер вирішили відправитися в подорож.

Саме через соціальні мережі Пепе Агілар висловив, що на даний момент у соціальних мережах та в ЗМІ говорять «багато дебілів», тому він не видав жодної заяви, що стосується безпосередньо ситуації, пов'язаної зі своєю відомою дочкою.

«Засоби масової інформації та люди зараз ходять з великою кількістю дебілів, але це більше схоже на те, що ви робите в житті... всі плітки про «о, що ти збираєшся сказати:» Я навіть не скажу матерям», - сказав Пепе Агілар у прямому ефірі, бачачи, що багато людей хотіли дізнатися свою думку про романтику Анжели.

El hombre de 33 años confirmó que sostiene una relación con Ángela, pero busca mantenerla en privado (Foto: Instagram@gussylauv)

Оголосивши, що вся сім'я поїхала до Парижа, щоб відпочити і прагнути взяти шоу Ярипео без кордонів на європейські землі, патріарх сім'ї опублікував зображення, де він з'являється зі своїми дочками в так званому «місті світла» і супроводжував фотографію текстом це звучало як натяк на медіа-гул його дочки.

«Вітаю з міста СВІТЛА (А тут ось-ось пройти все через Тріумфальну арку буквально) Бонсуар! Агіларес у Парижі, Професійні собачі лапи, сім'я, створення спогадів», - написав син згаданого Антоніо Агілара на фотографії, де видно знаковий французький пам'ятник.

Як і очікувалося, публікації ранчери музичного співака викликали різні реакції у його послідовників, серед яких деякі навіть порадили йому про ситуацію.

Desde el emblemático Arco del triunfo, Pepe Aguilar compartió su viaje familiar (Foto: Instagram)

«Сер, відведіть свою дочку від цього вівідора», «Майте чудову поїздку в європах», «Обійми до Анжели - це найкраще, і що ми, хто слідуємо за нею, не турбуйтеся ні про що, що ми дуже добре знаємо, хто вона», «Краще не торкайтеся теми, вони сімейні справи, важливо те, що Анджеліта щаслива», «Зберігайте свою дочка подалі від цієї щури»; «Папа, як Пепе Агілар!!! Абсолютна підтримка вашої дочки. І те, що думають інші, не має значення. Його особисте життя окреме, а робота - це робота», - це деякі повідомлення, які можна прочитати у відповідь на публікації.

Los Aguilar se encuentran en Francia, en medio del escándalo que atraviesa Ángela por su mediático romance con el compositor Gussy Lau (Foto: Instagram)

Зі свого боку, і після трансляції відео, де вона запевнила, що ви розповідаєте їм і розповідаєте їм про їхні передбачувані стосунки, які будуть зберігатися в таємниці, вплинули на її публічний імідж та її сімейні стосунки, Анжела Агілар знову з'явилася посеред своєї сімейної поїздки.

Ángela Aguilar compartió historias de su viaje familiar, donde se le vio tranquila (Foto: Instagram)

Залишивши осторонь скандал, співачка Dime como quieres була розслаблена і щаслива в деяких місцях Парижа. У їхніх історіях можна побачити деяких членів сім'ї Агілар, зібраних в розкішному кафе туристичного місця, звідки на задньому плані можна побачити знамениту Ейфелеву вежу.

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