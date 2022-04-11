Вони засудили членів «Los Chutas», банду викрадачів Едомекс до 119 років в'язниці

La cifra de víctimas de secuestro en México disminuyó un 32,4 % mensual en abril hasta quedar en 104 personas, pero más de la mitad no fueron registradas en cifras oficiales, reportó este miércoles la ONG Alto al Secuestro. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Генеральна прокуратура (FGR) через Офіс спеціалізованого прокурора з організованої злочинності (FEMDO) отримала покарання до 119 років в'язниці проти чотирьох членів банди викрадачів, що діють у штаті Мексика.

Хайме «S», Еміліо «А», Рене «G» та Карлос «V» були визнані винними за злочини організованої злочинності та незаконному позбавленні волі.

Всіх чотирьох звинувачують у належності до злочинної організації, присвяченої скоєнню злочину незаконного позбавлення волі у вигляді викрадення людей, ідентифікованих як Лос Чутас, який діяв головним чином у муніципалітетах Наукалпан де Хуарес та Атісапан де Сарагоса, штат Мексика.

У жовтні 2007 року було видано ордер на арешт проти чотирьох членів, який був завершений 29 жовтня того ж року, і помістив їх у Центр превентивної та соціальної Readaptation «Хуан Фернандес Альбарран», у Тлальнепантлі та «Неза Бордо», у Незахуалькойотлі, штат Мексика.

(Foto: Reuters)

19 травня 2015 року суддя у справі виніс проти нього судимість, рішення, проти якого вони подали апеляційну скаргу, а 27 серпня, також у 2015 році, Унітарний суд скасував вирок і зобов'язав відновити провадження у справі.

Згодом суддя у справі знову вручив судимість за злочини організованої злочинності (гіпотеза про викрадення) та незаконне позбавлення волі у вигляді викрадення людей, за що Еміліо «А» був засуджений до 119 років позбавлення волі та штрафу 2525 днів; Хайме «S» і Рене «G», 65 років у в'язниця та штраф у розмірі двох тисяч 525 днів; Хайме «S» та Рене «G», 65 років в'язниці та штраф у розмірі двох тисяч 525 днів; 1 680 днів, тоді як Карлос «V» був засуджений до 45 років ув'язнення та штрафу 225 днів.

Кількість жертв викрадення в Мексиці знизилася до 131 у лютому, що щомісячне зниження на 7,9% порівняно з 138 у січні, повідомляє громадянська асоціація Alalto Al Abduction у своєму останньому звіті.

У своєму щомісячному звіті організація детально розписала, що в лютому кількість затриманих, пов'язаних зі злочином викрадення людей, зросла на 242,8 відсотка, оскільки за останній місяць заарештували 120 осіб за цей злочин, тоді як в січні заарештували лише 35 підозрюваних осіб.

Крім того, організація задокументувала, що з 131 жертви викрадення людей у лютому 2022 року влада нарахувала лише 84, щоб 35,8% жертв «залишили поза статистикою», попередив він.

Він також уточнив, що в ЗМІ зафіксовано 31 викрадення, але влада «неправильно інтегрувалася в набори розслідувань».

Штати з найбільшою захворюваністю на цей злочин у другому місяці року були штат Мексика з 11 випадками, Веракрус з шістьма та Халіско та Чихуахуа з п'ятьма.

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