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Понеділок 11 Квітень 2022
Україна

Вони засудили членів «Los Chutas», банду викрадачів Едомекс до 119 років в'язниці

Хайме «S», Еміліо «А», Рене «G» та Карлос «V» були засуджені за злочини організованої злочинності та незаконне позбавлення волі

Newsroom Infobae

11 Квітень 2022
La cifra de víctimas de secuestro en México disminuyó un 32,4 % mensual en abril hasta quedar en 104 personas, pero más de la mitad no fueron registradas en cifras oficiales, reportó este miércoles la ONG Alto al Secuestro. EFE/Mario Guzmán/Archivo
La cifra de víctimas de secuestro en México disminuyó un 32,4 % mensual en abril hasta quedar en 104 personas, pero más de la mitad no fueron registradas en cifras oficiales, reportó este miércoles la ONG Alto al Secuestro. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Генеральна прокуратура (FGR) через Офіс спеціалізованого прокурора з організованої злочинності (FEMDO) отримала покарання до 119 років в'язниці проти чотирьох членів банди викрадачів, що діють у штаті Мексика.

Хайме «S», Еміліо «А», Рене «G» та Карлос «V» були визнані винними за злочини організованої злочинності та незаконному позбавленні волі.

Всіх чотирьох звинувачують у належності до злочинної організації, присвяченої скоєнню злочину незаконного позбавлення волі у вигляді викрадення людей, ідентифікованих як Лос Чутас, який діяв головним чином у муніципалітетах Наукалпан де Хуарес та Атісапан де Сарагоса, штат Мексика.

У жовтні 2007 року було видано ордер на арешт проти чотирьох членів, який був завершений 29 жовтня того ж року, і помістив їх у Центр превентивної та соціальної Readaptation «Хуан Фернандес Альбарран», у Тлальнепантлі та «Неза Бордо», у Незахуалькойотлі, штат Мексика.

(Foto: Reuters)
(Foto: Reuters)

19 травня 2015 року суддя у справі виніс проти нього судимість, рішення, проти якого вони подали апеляційну скаргу, а 27 серпня, також у 2015 році, Унітарний суд скасував вирок і зобов'язав відновити провадження у справі.

Згодом суддя у справі знову вручив судимість за злочини організованої злочинності (гіпотеза про викрадення) та незаконне позбавлення волі у вигляді викрадення людей, за що Еміліо «А» був засуджений до 119 років позбавлення волі та штрафу 2525 днів; Хайме «S» і Рене «G», 65 років у в'язниця та штраф у розмірі двох тисяч 525 днів; Хайме «S» та Рене «G», 65 років в'язниці та штраф у розмірі двох тисяч 525 днів; 1 680 днів, тоді як Карлос «V» був засуджений до 45 років ув'язнення та штрафу 225 днів.

Кількість жертв викрадення в Мексиці знизилася до 131 у лютому, що щомісячне зниження на 7,9% порівняно з 138 у січні, повідомляє громадянська асоціація Alalto Al Abduction у своєму останньому звіті.

У своєму щомісячному звіті організація детально розписала, що в лютому кількість затриманих, пов'язаних зі злочином викрадення людей, зросла на 242,8 відсотка, оскільки за останній місяць заарештували 120 осіб за цей злочин, тоді як в січні заарештували лише 35 підозрюваних осіб.

Крім того, організація задокументувала, що з 131 жертви викрадення людей у лютому 2022 року влада нарахувала лише 84, щоб 35,8% жертв «залишили поза статистикою», попередив він.

Він також уточнив, що в ЗМІ зафіксовано 31 викрадення, але влада «неправильно інтегрувалася в набори розслідувань».

Штати з найбільшою захворюваністю на цей злочин у другому місяці року були штат Мексика з 11 випадками, Веракрус з шістьма та Халіско та Чихуахуа з п'ятьма.

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