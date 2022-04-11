Це запити, які псевдонім «Отоніель» просив, дізнавшись про його екстрадицію до Сполучених Штатів

Існує 10 вимог, які kingpin і колишній лідер клану Перської затоки подали владі за кілька годин до його передачі на територію Сполучених Штатів, деякі з яких були безпрецедентними в цьому типі зусиль.

Згідно зі спеціальним звітом, опублікованим каналом NOTICIAS RCN , «Отоніель» зажадав, щоб він мав сексуальні стосунки зі своїм партнером у ізоляторах США , серед інших незвичайних запитів.

Іншим є відвідування сім'ї, дружини та дітей, крім того, що віза для в'їзду до Сполучених Штатів та мати необмежений доступ до тюремних візитів з ним.

У звіті новин зазначалося, що псевдонім«Отоніель» просить не залишатися ізольованим від тюремного населення, до якого він буде частиною; це, частково, є більш широким запитом і полягає в тому, що йому дозволено зберігати тюремний термін, щоб не перевищувати час, необхідний йому для адаптації до суспільства.

Щеодне прохання пов'язане з повагою до його прав людини: він просить не піддаватися тортурам, жорстокому, нелюдському чи принижувальному поводженню та уникати ув'язнення, що може вплинути на його психіку, поки він знаходиться на території США.

Він також уточнив, що не просить ставитися до нього неоднаково через свою національність і мати достатньо часу для проведення переговорів зі своїми адвокатами , щоб підготувати юридичні аргументи його захисту перед суддями цієї країни.

Нарешті, за даними NOTICIAS RCN, псевдонім «Otoniel» вимагав не екстрадувати в іншу країну, крім США, без явної згоди, а також уряду Колумбії. У цьому ключі він попросив не обмежуватися житловими підрозділами безпеки, що відповідало б його проханню не бути ізольованим від інших ув'язнених, з якими він поділиться в американських в'язницях.

Запити на псевдоніми «Otoniel» збігаються з листом, надісланим жертвам Ураби, згрупованим у русі «Ми - Генезис», в якому він запевняє їх, що «розробляється план, щоб довести правду» до Сполучених Штатів.

Документ, який охоплює п'ять сторінок, 10 квітня був розкритий Міжцерковною комісією з питань справедливості і миру , і це свідчить про намір злочинця запобігти його екстрадиції в країну США.

Злочинець вказав, що його екстрадиція повинна відбуватися лише до тих пір, поки він не закінчить давати свідчення в країні про факти, пов'язані з конфліктом, і підкоряється Спеціальній юрисдикції миру (JEP).

Отоніель каже, що протягом деякого часу відданий репарації жертв, оскільки з 2014 року він прагнув досягти домовленостей з урядами дня для демобілізації. У зв'язку з цим він скористався листом, щоб взяти на себе відповідальність винного і подякувати постраждалим за те, що його вислухали.

Так само він зазначив, що не тільки він та сили самооборони Гаїтанистської Колумбії (AGC), також відомий як клан Перської затоки, який був організацією, якою він командував, несуть відповідальність у конфлікті. Він сказав, що політичні та економічні еліти повинні взяти на себе справедливу частку в таких питаннях, як пропаганда воєнілітаризму та «ліквідація іншого» з метою «увічнення себе при владі».

За словами Отоніеля, саме ці еліти прагнуть видати його. Він стверджує, що саме після того, як він заговорив про генерала Леонардо Барреро, колишнього командувача військовими силами, і його зв'язки з Блоком КентавроАМУ (за словами колишнього воєнізованого начальника).

У цій серії віх Отоніель також згадав у листі, що він попросить президента Івана Дуке «не діяти з духом помсти», а робити це з почуттям батьківщини та як державного діяча. Він попросить президента прийняти запити організацій жертв, які гарантують, що важливо, щоб Отоніель реагував на колумбійську справедливість, а не на американську систему правосуддя, яка вимагає його про тероризм та торгівлю наркотиками.

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