США покарали сім високопосадовців з балканських країн за корупцію і злочинну діяльність

Imagen de archivo del sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 29 de agosto, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

Уряд США у понеділок санкціонував сім лідерів з балканських країн, серед яких колишній прем'єр-міністр Північної Македонії Нікола Груєвський, колишній головний прокурор Боснія-Герцеговина Гордана Тадіч , колишній президент Сербії та Чорногорії Светозар Марович.

Міністерство фінансів США уточнило, що решта тих, хто санкціонував, - колишній глава Македонської служби безпеки та контррозвідки Сашо Міхалков; албанці Акіф Ракіпі, законодавець у парламенті країни, і Іллі Ндрокі, власник ЗМІ; та боснійський депутат Асім Сарайличний.

Казначейство заявило в заяві, що всі ці люди загрожували «стабільності регіону через корупцію, злочинну діяльність та дестабілізуючу поведінку».

Марович, який був президентом Сербії та Чорногорії в період з 2003 по 2006 рік, був заарештований у 2015 році чорногорською владою за його нібито участь у кількох масштабних корупційних справах, «пов'язаних з будівельними проектами в муніципалітеті Будва», текстові подробиці.

Зі свого боку, прес-секретар Державного департаменту Нед Прайс заявив в іншій заяві, що Груєвський (прем'єр-міністр Македонії між 2006 і 2016 роками) нібито використовував свій політичний вплив і владу для своєї особистої вигоди.

Svetozar Marovic fue arrestado en 2015 por las autoridades montenegrinas por su implicación en varios casos de corrupción (REUTERS/Stevo Vasiljevic) REUTERS

Зокрема, «є достовірна інформація про те, що Груєвський зловживав своєю владою, щоб запитувати та приймати хабарі в обмін на державні контракти, привласнювати державні кошти та втручатися у виборчі процеси для власної вигоди та сторони», - сказав Прайс.

Уряд США звинувачує Тадіча у «використанні свого впливу для втручання в судовий процес», коли він був головним прокурором своєї країни, і стверджував, що він нібито «маніпулював справами», щоб захистити своїх «політичних начальників», щоб не допустити їх судити.

Михалков був санкціонований Сполученими Штатами за його нібито причетність до корупції та за те, що він використовував свій політичний вплив для особистої вигоди, через хабарі.

В результаті санкцій все майно, яке можуть мати призначені особи на території США, блокується, а громадянам США заборонено здійснювати операції з ними.

п'ять країн Європейського Союзу (ЄС) попросили главу дипломатії громади Хосепа Борреллаприділити особливу увагу Балканам з метою прискорення процесу їх інтеграції та збільшення допомоги регіону, в умовах погіршення геополітичного середовища після Вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляв минулого тижня портал Kosovar Gazeta Express, міністри закордонних справ Австрії, Чехії, Угорщини, Словаччини та Словенії звернулися до Боррелла листом з проханням обговорити стратегію Спільноти в регіоні в цьому місяці.

Nikola Gruevski, ex primer ministro de Macedonia del Norte (Mary Altaffer-Pool/Getty Images) Pool | Getty Images

Зокрема, вони закликають включити Західні Балкани як «регіон особливого значення» до порядку денного наступної Ради Міністрів у світлі війни в Україні.

«Західні Балкани мають особливе значення, враховуючи його стратегічне положення як регіону, оточеного країнами-членами ЄС», - вказують вони в листі, цитованому цифровою газетою.

Вони підтверджують переконання, що Європейський Союз має дати поштовх процесу інтеграції регіону до Союзу та загалом зробити все можливе, щоб запобігти шкідливому впливу нападу на Україну.

У цьому контексті вони виступають за початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією, надання Боснії-Герцеговині статусу кандидата на вступ та прискорюючи як переговори з Чорногорією та Сербією, так і процес візової лібералізації для громадян Косова.

Вони також пропонують збільшити допомогу регіону, щоб він міг впоратися з економічними наслідками війни в Україні, такими як зростання цін на енергоносії, продовольство та зростання інфляції.

(З інформацією від EFE)

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