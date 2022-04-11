ООН підтвердила загиблі майже 1800 мирних жителів та понад 2400 отримали поранення в Україні з початку російського вторгнення

Medical workers assist evacuated and wounded people that arrived by special train from Bakhmut and Slovyansk for treatment, amid Russia's invasion of Ukraine, in Lviv, Ukraine April 10, 2022. REUTERS/Roman Baluk





Врезультаті вторгнення Росії в Україну загинуло близько 1800 українських мирних жителів і понад 2400 отримали поранення, згідно з останнім оновленням Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненим цієї неділі.

«З 4 ранку 24 лютого, коли почався збройний напад Російською Федерацією на Україну, до 00 ранку 9 квітня Верховний комісар зафіксував 3 893 жертви серед цивільного населення в Україні: 1793 загиблих і 2439 поранених», - йдеться в повідомленні.

Померлихбуло ідентифіковано як 458 чоловіків, 294 жінок, 46 хлопчиків та 27 дівчаток, а також 69 дітей та 899 дорослих, які очікують на ідентифікацію. Постраждалихбуло ідентифіковано як 279 чоловіків, 213 жінок, 47 дівчаток та 46 хлопчиків, а також 136 дітей та 1718 дорослих на очікуванні ідентифікації.

За районами контролю Організація Об'єднаних Націй за оцінками 1722 загиблих і 2164 поранених на території, яка досі контролюється українським урядом, рахуючи 571 загиблих і 963 поранені в районах, які перебувають під її контролем спірних Донецької та Луганської областей на сході країни. В районі, підконтролем ополченців цих самопроголошених республік, ООН зафіксувала 346 жертв (71 загиблий і 275 поранених).

ОрганізаціяОб'єднаних Націй зазначає, що більшість жертв серед мирного населення були викликані застосуванням вибухової зброї з «широкою областю впливу», шляхом важкої артилерії, застосуванням ракетних платформ, а також авіаударів.

Tumbas de civiles muertos junto a edificios de apartamentos en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Міжнародне агентство також вказує, що фактичні показники «значно вищі, особливо на підконтрольній уряду території і особливо в останні дні», оскільки там бракує інформації про деякі місця, де відбулися інтенсивні бойові дії, і багато деталей жертв «все ще є в очікуванні підтвердження».

Організація Об'єднаних Націй також «бере до відома» доповідь Генеральної прокуратури України, згідно з якою станом на 0800 (за місцевим часом) 9 квітня загинуло 177 дітей та 336 отримали поранення.

Зі свого боку, за даними Агентства ООН у справах біженців, зі своєї країни втекли понад 4,5 мільйона українських біженців з початку російського вторгнення 24 лютого.

УВКБ ООН повідомили, що цієї неділі було 4 503 954 українських біженців. Це на 62 291 більше, ніж попередній день. Європа не бачила такої лавини біженців з часів Другої світової війни.

дев'яностовідсотків тих, хто втік з України — жінки та діти, оскільки українська влада не допускає до виїзду чоловіків військового віку.

За даними Міжнародної організації ООН з міграції (МОМ), близько 210 тисяч неукраїнців також втекли з країни, іноді важко повернутися до своїх країн походження.

Ще 7,1 мільйона людей були переміщені всередині країни, згідно з даними МОМ 5 квітня.

Це означає, що більше чверті населення були змушені тікати зі своїх домівок, шукаючи притулку за кордоном або в інших місцях України.

До початку конфлікту Україна розміщувала понад 37 мільйонів осіб на підконтрольній Києву території, до якої не належать Крим, анексований Росією у 2014 році, або райони сходу під контролем проросійських сепаратистів.

Польщаприймає, на сьогоднішній день, найбільшу кількість біженців з України.

Más de cuatro millones de ucranianos dejaron el país en medio de los ataques rusos (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

З початку війни досуботи до Польщі перетнули 2 593 902, повідомляє УВКБ ООН. Зі свого боку, польська прикордонна поліція заявила у неділю, що зафіксувала 2 630 000 приїздів.

Багато біженців їдуть в інші європейські країни.

З тих, хто залишається в Польщі, 700 тисяч вже отримали національний ідентифікаційний номер, повідомили УВКБ ООН.

Номер широко використовується у відносинах з польськими державними установами та медичними службами, для отримання номера телефону та доступу до певних банківських послуг.

За оцінками польської прикордонної поліції, з початку конфлікту в Україну повернулося понад 500 тисяч людей.

У Польщі до війни було близько 1,5 мільйона українських робітників-іммігрантів.

Зінформацією від Europa Press та AFP

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