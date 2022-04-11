Відкликання мандатної консультації, тріумф народу Мексики

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор був подряпаний. Більше 90% людей, які брали участь у консультаціях з відкликання мандата, показали свою підтримку цієї неділі, 10 квітня.

Хоча Національний виборчий інститут (INE) встановив лише третину опитувань порівняно з 2018 роком, Андрес Мануель Лопес Обрадор виграв понад 15 мільйонів голосів, тобто половину цього часу.

І ці понад 15 мільйонів голосів хотів би Рікардо Аная на останніх президентських виборах, коли він набрав майже 12 мільйонів; або Хосе Антоніо Мід, який виграв 9 мільйонів.

(Foto: Morena)

У червні 2021 року вони знову ніде не досягли цієї цифри. Партія національної дії (PAN) отримала 8,9 мільйона голосів, а Інституційна революційна партія (PRI) 8,7 млн.

Якщо деякі сказали, що це буде випробуванням для вимірювання сили нашого президента та руху, ми можемо сказати їм, що вони обидва сильніші, ніж будь-коли. Було показано, що Андрес Мануель Лопес Обрадор не один.

Цей уряд прагне стверджувати демократію, крім розширення та поглиблення її так, щоб вона була репрезентативною, учасницькою та популярною.

Четверта трансформація прагне віддати всю владу людям і з Відкликанням Мандата, якщо в майбутньому будь-який президент зрадить народний мандат, він йде додому. Саме в цьому і полягає важливість цього безпрецедентного вправи. Партисипативна демократія вже є реальністю в нашій країні, і відтепер усі президенти повинні будуть правити, підкоряючись народу.

(Foto: Morena)

Ми все ще робимо історію. Народ Мексики продовжує мирний і демократичний повстанський рух, в постійній мобілізації та організації, невпинно, поки вони не закріплять трансформацію.

Демократія не належить жодному виборчому раднику. Демократія належить народу. Тому наступний крок — виборча реформа та скасування начальників Виборчого інституту, які хочуть відмовити нам у праві на народну демократію.

Це 10 квітня стало віхою для нашої демократії та історії Мексики. І це стало можливим завдяки підтримці та прихильності народу до нашого Президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, як це було продемонстровано, ще раз на опитуваннях.

Вітаємо жителів Мексики з цим історичним тріумфом!





* Маріо Дельгадо - національний президент партії Movimiento Regeneración Nacional









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