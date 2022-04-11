Президент Російської палати депутатів запропонував відкликати громадянство у «зрадників», які виступають проти війни

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, a las afueras de Moscú, Rusia, el 26 de octubre de 2020. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin vía REUTERS

Президент Думи або Палати депутатів Росії В'ячеслав Володін сьогодні запропонував позбавити громадянства у «зрадників», які виступають проти російської «спеціальної військової операції» в Україні.

«На жаль, для цих «російських громадян» немає процедури позбавлення громадянства і заборони в'їзду в нашу країну. Але, безумовно, це було б правильно зробити», - написав він на своєму Telegram-каналі.

Володін натякнув на тих, хто «тихо і зрадницько» робить заяви про нібито «боротьбу за мир», але хто, на його думку, просто актори постановок, створених країнами НАТО.

Після того, як їх роль буде виконана, вони отримують «печиво Державного департаменту США», - додав він.

За словами глави Думи, це справа російської журналістки Марини Овсяннікової, яка перервала основне телебачення Новини програми в середині березня публічні з антивоєнними проголошення.

Momento en el que Marina Ovsyánnikova irrumpe en el encuadre de cámara con una pancarta en la que se lee "No a la guerra" en inglés seguido del texto en ruso "Detened la guerra. No se crean la propaganda. Les están mintiendo aquí", durante la emisión del noticiero sobre Rusia en el Canal Uno (Channel One/a través de REUTERS) CHANNEL ONE via REUTERS

Як стало відомо сьогодні, Овсяннікова безкоштовно працюватиме для німецької газети Die Welt з висвітленням в Росії та Україні.

«Тепер він буде працювати на одну з країн НАТО, виправдовувати поставки зброї українським неонацистам, відправляти найманців, які будуть воювати проти наших солдатів і офіцерів, захищати введення санкцій проти Росії», - засудив він.

Володін задався питанням: «Що було б, якби це сталося в США? У кращому випадку вони зробили б її смоктати з втратою всіх прав і можливостей».

Редактор1-го каналу Овсяннікова перервала пряму трансляцію нічних новин (Время) 14 березня, зробивши проголошення і розмаївши картель проти російського військового наступу в Україні.

«Ні війні. Кінець війни. Не вірте в пропаганду. Вони брешуть вам тут. Росіяни проти війни», - читайте плакат.

Російськеправосуддя визнало журналістку винною в організації або проведенні публічного заходу без попереднього повідомлення і оштрафував її на 30 000 рублів (277 доларів).

Покараннявійськових критиків

Kara-Murza afirma que fue envenenado dos veces, en 2015 y 2017, a causa de sus actividades políticas (Al Drago/The New York Times) AL DRAGO | NYT

ВолодимираКара-Мурзи, одного з головних опонентів Кремля та його настання в Україні, який досі живе в Росії, був заарештований у понеділок біля його будинку, повідомив його адвокат.

«Я чув про його арешт менше 10 хвилин тому, приєднаюся до нього», - розповів адвокат Вадим Прохоров ІА « Інтерфакс».

Причини арешту були відомі не відразу і негайних зауважень від влади не було, але Кара-Мурза неодноразово критикувала військову інтервенцію Москви в Україну.

Російська влада останнім часом затягнула гайки на критиків військової операції. Публікаціяінформації про військовослужбовців, визнаних неправдивими урядом, карається до 15 років позбавлення волі.

Російська інтервенція супроводжувалася тотальними репресіями в Росії, арештом тисяч протестувальників, а також закриттям громадських організацій, незалежних ЗМІ та різних соціальних мереж.

Кара-Мурза, 40 років, - колишній журналіст, близький до лідера опозиції Бориса Нємцова, який був убитий біля Кремля в 2015 році, і Михайло Ходорковський, колишній олігарх, перетворений критиком президента Володимира Путіна.

Кара-Мурзастверджує, що отруївся двічі, в 2015 і 2017 роках, через свою політичну діяльність.

Незважаючи на інциденти, він продовжує жити в Росії, де багато опозиційних діячів обрали вигнання, особливо після ув'язнення минулого року Олексія Навального, головного критика Кремля.

(З інформацією від AFP та EFE)

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