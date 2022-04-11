«INE не може пограбувати людей Мексики їх право вирішувати»: Маріо Дельгадо захищав відкликання мандату

CIUDAD DE MÉXICO, 10ABRIL2022.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado acude a ejercer su voto en el ejercicio de Revocación de Mandato, donde la ciudadanía decidirá si continúa en el cargo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Цієї неділі, 10 квітня, відбулося відкликання мандату , яке було організовано та проведено Національним виборчим інститутом ( INE ), щоб ближче дня Маріо Дельгадо , національний президент Морени, вийшов на святкування успіху та участі людей Мексика в цьому консультативному вправі.

Близько 8:20 (Центральний час Мексики) Дельгадо Каррілло провів прес-конференцію, на якій він сказав, що ця вправа відкриває нову главу в демократії Мексики, де «всім президентам доведеться керувати, підкоряючись людям».

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