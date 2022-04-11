«Уряд і Морена створили театр»: Данте Дельгадо побив AMLO за відкликання мандата

Данте Дельгадо, національний координатор Movimiento Ciudadano (MC), приїхав взяти участь у відкликанні мандату штату Веракрус, оскільки саме в місті Халапа сенатору довелося брати участь; однак актуальним був кастинг його голосування та якувін присвятив президенту Андресу Мануеля Лопесу Обрадору(AMLO).

По-перше, Дельгадо Раннауро пішов скасувати свій голос, як це робив Лопес Обрадор, за винятком того, що на відміну від глави федеральної виконавчої влади, лідер помаранчевої партії постановив у неділю, 10 квітня, що ця дорадча вправа - це театр, який імітує ратифікацію мандату, а не відкликання.

«Сьогодні я прийшов скасувати свій голос, тому що мені здається абсурдним, що конституційний інструмент, який повинен дозволити громадянам реалізувати своє право відкликати правителів, які зраджують свою довіру, використовується урядом та Мореною для створення театру, щоб зменшити право громадянина на пантоміму, імітувати» ратифікація «з єдиною метою задовольнити, знову ж таки, марнославство Президента Республіки», - заявив політик.

El dirigente de MC aseguró que este ejercicio consultivo violenta el Estado de Derecho (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia

На додаток до цього Данте Дельгадо присвятив повідомлення AMLO, в якому запевнив, що здійснення Відкликання Мандата порушує верховенство права, ситуацію, яку, за його словами, оцінюють громадяни з часом.

«Лопес Обрадор, це нове ваше рейство порушує верховенство права, ображає закон та Республіку. Будьте зрозумілі, що ваша примха, яка також коштувала країні мільярди песо, не залишиться непоміченою», - сказав законодавець MC.

Разом з Громадським рухомПартія Демократичної революції (ПРР) оголосила, що її політична організація вимагатиме скасування консультативних вправ, це через різні порушення, що сталися до і протягом дня, про це озвучив Анхель Авіла, представник партії перед INE.

Анхель Авіла був представником PRD в INE, який оголосив про захід, який її сторона вимагатиме через різні порушення, що сталися до і протягом дня. Під час серії заяв, які він зробив ЗМІ, він сказав, що «цей процес означатиме до і після виборчих процесів», і тому попередив, що повинен існувати прецедент, який засуджує втручання федерального уряду.

Tanto el PRD como MC buscarán anular esta consulta popular (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO) Galo Cañas

«Ми спостерігаємо в цьому виборчому процесі нахабне втручання президента республіки у виборчі процеси, а також його чиновників», - сказав жовта партійна активістка.

Щоб виправдати свій намір, Авіла нагадав, коли Президент Республіки іронізував позицію опозиції і заявив, що «не приходьте до мене з історією, що закон є законом» вранці, який займався питанням скасування мандату. У зв'язку з цим він сказав, що суперечливо, що саме президент говорить, оскільки 1 грудня 2018 року він присягнувся захищати та поважати Конституцію.

На додаток до цього, він згадав час, коли Адан Аугусто Лопес Ернандес, глава Міністерства внутрішніхсправ ( Сегоб), нібито використовував ресурси Національної оборони для відвідування події та сприяння відкликання мандату цетому, що він мобілізував у літак Guardia Nacional (NG) до Сонори, брав участь у політичній події і сказав: «не слухайте радників INE, вони йдуть».

«Що відчують ці мексиканці, побачивши, що державний бюджет, виділений на безпеку Національної гвардії, використовується для виборчих процесів», - сказала Авіла.

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