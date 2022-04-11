Кубинська диктатура знову заарештувала Берту Солер, лідера «Дами в білому»

Кубинськідисиденти Берта Солер, лідер опозиційного руху «Дами в білому», та її чоловік, товариш - дисидент Анджел Моя, були звільнені на початку понеділка після арешту дванадцяту поспіль неділю в Гавані агентами диктатури Кастро.

Моя повідомила у своєму акаунті у Facebook, що він і Солер були заарештовані о 10.45 в неділю вранці «об'єднаними репресивними силами державної безпеки та Національної поліції, коли вони покинули національний штаб Лас-Дамас-де-Бланко», розташований в районі Гавани Лотон.

Моя пояснила, що обидва були доставлені в поліцейські підрозділи в муніципалітетах Гуанабакоа та Которро, де кожен наклав штраф у розмірі 150 кубинських песо (еквівалентно 6,25 доларам за офіційним курсом) і відпустили незабаром після двох годин ранку в понеділок.

ЧлениДами в білому були заарештовані кожні вихідні, оскільки вони оголосили в січні, що, як і до пандемії, вони знову вийдуть на вулиці, цього разу заарештовані на протестах 11 липня минулого року.

Рух «Дами в білому» було сформовано групою жінок родичів 75 дисидентів та незалежних журналістів, заарештованих та засуджених у березні 2003 року до високих тюремних термінів після хвилі репресій кубинським режимом, відомою як «Чорна весна».

Berta Soler y su esposo Ángel Moya fueron detenidos arbitrariamente en La Habana

Дружини, матері та інші родичі цих ув'язнених почали серію недільних маршів, які закликають до їх звільнення і стали символом інакомислення. У2005 році «Дами в білому» отримали премію Сахарова за свободу совісті від Європейського парламенту.

Європейський Союз (ЄС) та неурядові організації, такі як Human Rights Watch (HRW) та Amnesty International (AI) розкритикували цю хвилю арештів, назвавши їх політичними.

Влада Куби зі свого боку стверджували, що це контрреволюціонери, які намагалися порушити національний суверенітет за наказом США.

Минулого тижня Організація «Захисники в'язнів» повідомила, що в даний час на Кубі налічується 1027 політичних в'язнів, більшість з них (894) в результаті опозиційних демонстрацій у липні минулого року.

Ця організація, яка щомісяця публікує список політв'язнів на Карибському острові, повідомляє, що 38 із цих затриманих та засуджених - неповнолітні, наймолодші 13 років, а 42% з них звинувачені у красі.

Порівняно з попереднім роком, вони зазначають, що квітень минулого року розпочався з 140 політичних в'язнів, цифра, яка значно зросла після протестів 11 липня, коли тисячі людей вийшли на вулиці, щоб протестувати проти диктатури Мігеля Діаса-Канеля до крику «свободи».

La ONG Prisoners Defenders reportó que en este momento hay más de mil presos políticos en Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Захисники в'язнів (ПД) стверджують, що в цих протестах 2021 року було заарештовано понад 5000 осіб, а понад 1500 осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності.

Загалом організація засуджує 1 204 політв'язнів з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року.

в'язні Захисники, які постійно засуджує політичну ситуацію на Кубі, звинуватили кубинський режим в ООН минулого тижня в «тортурах» «політв'язнів» на острові, у звіті, поданому Комітету ООН проти тортур та спеціального доповідача з тортур.

(З інформацією від EFE)

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