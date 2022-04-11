Жіноча команда Колумбії до 20 років не вийшла за рамки жеребкування проти Венесуели

Жіночакоманда Колумбії U-20 відповідала гол із Венесуелою на другу дату Південної Америки категорії, що проводиться на чилійській території. Кавовакоманда додала свою другу пряму нічию після матчу безболісно в дебюті проти Аргентини.

Колумбійцібули піддані в перші хвилини Венесуелою, яка при високому тиску породила помилки при виході з Колумбії, які могли протистояти лише атакам Винотинто.

Через 8 хвилин перший вибір гри за кордон одинадцятого пройде через кутовий удар Raiderlin Carrasco, який закривсяна передній пост, але Наталя Гіральдо була пильною і уникла падіння її козли.

Найяскравіший варіант з'явився приблизно через 40 хвилин після безрозсудності всередині району Ана Марії Гусман, яка збила МаріаньєлуХіменес, і суддя засідання, не вагаючись вказав на максимальний штраф на користь Венесуели.

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Особою, відповідальною за виконання пенальті, був гравець Кімберлі Кампос, який отримав слабкий постріл, проведений Наталією Гіральдо, яка була великою фігурою першого тайму для Триколор.

Для другого етапу емоції матчу прийдуть, спочатку із знятим лівою ногою Маріаніела Хіменес, яка завдяки провіденційному втручанню Наталії Гіральдо Колумбія тримала нуль.

У 52 роки Колумбія відкрила рахунок через Гізелу Робледо, яка зі швидкістю обіграла венесуельську оборонну сагу, щоб закінчити право і перемогти опір воротаря Хіларі Азуехе.

Однак через вісім хвилин матч буде рівним після кутового матчу, а відсутність концентрації колумбійської оборони дозволила Кімберлі Кампосу зробити фінал 1-1.

Капітан колумбійської команди Марія Каміла Рейес нарікала на втрачений вибір Венесуели, який позбавив їх першої перемоги в конкурсі.

Слід зазначити, що в другій годині «Альбіцелеста» обіграв Перу 3-0 і командує групою А, тоді як «інки» впали у своїх трьох презентаціях. Ті, хто очолює Карлос Паніагуа, є третім у зоні з двома точками, на два менше, ніж Чилі та Венесуела.

Наступний матч Колумбії буде проти Перу в четвер, 12 квітня о 15:00, тоді як Венесуела зіграє в Чилі близько 5:30 вечора.

У Pool B Бразилія веде з шістьма пунктами, за якими слідують Еквадор та Уругвай з трьома, тоді як Болівія та Парагвай не мають одиниць.

Утворення:

Колумбія:

Наталія Гіральдо; Ана Марія Гусман, Анджеле Барон, Келлі Кайседо, Кайлі Сісо; Іліана Іск'єро, Ліцей Серна, Габріель Родрігес, Марія Каміла Рейес, Гізела Робледо; Інгрід Герра.

Венесуела:

Хіласі Азуаже; Фабіола Солорцано, Ана Паула Фрайс, Габріела Ангуло, Маріаньянела Хіменес; Барбара Олівері, Райдерлін Карраско, Сабріна Араухо-Елорза, Зулайкар Мілано, Барбара Мартінес; Кімберлі Кампос.

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