Аеропорт Атланти знову був найзайнятішим у світі

FILE PHOTO: Travelers form lines outside the TSA security checkpoint during the holiday season as the new coronavirus disease (COVID-19) Omicron variant threatens to increase case numbers at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia, U.S. December 22, 2021. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

Аеропортв Атланті, штат Джорджія, в США, офіційно названий Хартсфілд-Джексон, був найзайнятішим аеропортом у світі 22 роки поспіль. Але пандемія прийшла, і навіть це змінилося. У 2020 році аеропорт Гуанчжоу в Китаї забрав його корону і відправив його на друге місце в рейтингу. Алетільки на рік.

Зібравши дані глобального повітряного руху в 2021 році, Міжнародна авіаційна рада визначила, що аеропорт Атланти відновив свою минулу активність і знову був найзайнятішим у світі.

У2021 році через аеропорт Атланти пройшло 75,7 мільйона пасажирів, що становить76 відсотків збільшення від 2020 року, хоча він все ще на 32 відсотки нижче показника до пандемії 2019 року.

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Але не тільки Атланта лідирує в рейтингу, але 8 з 10 найзавантажіших аеропортів світу знаходяться в США. Даллас-Форт-Ворт, штат Техас, займає друге місце в списку, з 62,5 мільйонами пасажирів. На третьому місці, з 58,8 млн пасажирів, був аеропорт Денвера в Колорадо. Чикагоі Лос-Анджелес завершують подіум за п'ятірку кращих. Шарлоттав Північній Кароліні, Орландо, у Флориді та Лас-Вегасі, в штаті Невада, увійшла до топ-10 рейтингу.

АеропортГуанчжоу опустився до числа восьми в рейтингу всього за один рік, з 40,3 мільйона пасажирів у 2021 році. Інший китайський аеропорт, Міжнародний аеропорт Шуанлю, в Ченду, виріс з третього місця в 2020 році до дев'яти в 2021 році.

«Хоча ми з обережністю ставляться до відновлення, яке, ми знаємо, може зробити кілька кроків назад, момент, створений оголошенням про відновлення кордонів в декількох країнах світу, хвилює нас значним збільшенням повітряного руху на другу половину 2022 року», - сказав Луїс Феліпе де Олівейра, генеральний директор Міжнародної авіаційної ради.

Запідрахунками, у 2021 році 4,5 мільярда людей подорожували повітряним транспортом по всьому світу. Цецифра, яка представляє 25-відсоткове відновлення порівняно з 2020 роком, але це все ще на 50 відсотків нижче показників 2019 року.

СполученіШтати відновили внутрішній авіапотік у 2021 році, саме тому велика кількість її аеропортів увійшла до топ-10 рейтингу. Але міжнародний транзит ще не відновився. Коли міжнародні рейси виконували нормально, до 2019 року такі аеропорти, як Орландо та Лас-Вегас, посіли 31-е та 30-е місце відповідно.

Те ж саме сталося в Китаї в 2020 році. Це була перша країна в світі, яка відновила внутрішні рейси, і тому її чисельність зросла в тому році. Аеропорти, які традиційно знаходяться у верхній частині списку, такі як Хітроу в Лондоні, Шарль де Голль в Парижі або Дубай, досі відсутні.

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