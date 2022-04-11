«Тео - це «к.с.», але ці «к.с.» потрібні у футболі»: сказав колишній кермо Millonarios Джонні Рамірес





У суботу Депортіво Калі та Жуніор Барранкілья притягнули 1-1 на стадіоні «Пальмассека», на 15-й тур Ліги BetPlay. Бомбардирамибули Кевін Веласко та Мігель Анхель Борда відповідно.

Теофіло Гутьєррес був замінений на 58-й хвилині Майкл Ортега. Коли нападник загону Каленьо покидав суд, він кричав кілька слів Мігелю Анхелю Борджі. «Ви прикрутили краватку», серед інших коментарів. Утрансляції матчу було очевидним лише те, що сказав нападник Калі, але це не було показано, якщо нападник Юніора відповідав йому на що-небудь.

Варто пам'ятати, що Колумбія обіграла Венесуелу 1-0 з штрафним голом Джеймса Родрігеса на стадіоні Cachamay у матчі, дійсному для 18-го туру та останнього з південноамериканських відбіркових турнірів до Катару 2022 року. Незважаючина перемогу команди «кави», вони не могли претендувати на репехаж чемпіонату світу, оскільки це залежало від того, що Перу програє вдома в Парагваї, чого не сталося, тому що команда на чолі з Рікардо Гарека виграла 2:0 на Estadio Nacional.

До останньої подвійної дати у збірної було сім матчів, не забивши гола. На них безпосередньо вплинув прямий пропуск або можливість відправитися на репехаж чемпіонату світу. У більшості матчів у юніорського нападника були хвилини гри, який не виконав свого завдання забити стільки, хоча і був бомбардиром команди.

Дізнавшись слова числа Депортіво Калі '29', колишній футболіст Міллонаріос Ихонні Альбейро Рамірес висловив свою думку щодо коментарів Теофіло Гутьєрреса. «Теофіл - це к.с., але ці hp потрібні футболу, футбол не може втратити пустощі та злобу тих різних гравців, які роблять цей вид спорту іншим, що ми робимо з таким плоским футболом...».

Зі свого боку, Дімайор ще не коментував те, що сталося на стадіоні Palmaseca, як Мігель Анхель Борха, який про це не говорив. Слідзазначити, що двоє нападників носили сорочку Barranquilla Junior одночасно.

Згідно з інформацією газети Барранкілья El Heraldo, Теофіло Гутьєррес зізнався, що не повинен був так розмовляти з Борхою. «Вони мені все розповідають, і камера цього не показує», - сказав Тео в цьому ЗМІ, припускаючи, що бомбардир молодший сказав йому щось раніше, і тому він так реагував. «Це залишається на футбольному полі», - підсумував Гутьєррес.

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