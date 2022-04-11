Відкликання мандата перемогло популярну консультацію: до 10,2 мільйонів більше мексиканців взяли участь

CAMPECHE, CAMPECHE, 28JUNIO2021.- Mediante una campaña informativa morenistas invitaron a la ciudadanía a participar y votar en la consulta popular “#JuicioSiImpunidadNo" para que los Ex Presidente de México sean enjuiciados por diversos delitos, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari. La consulta inicia el próximo 1 de agosto donde se espera que salgan a votar 37 millones de mexicanos. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Цієї неділі, 10 квітня, відбулася Консультативна вправа відкликання мандату, яка має на меті знати, чи хоче народ Мексики президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) продовжувати в офісі, який він був обраний, і хоча участі громадян недостатньо, щоб бути обов'язковою, зазначається, що це було в переважній більшості більше, ніж торішній Популярні консультації.

І це те, що Національний виборчий інститут (INE) дав офіційні оцінки цього консультативного вправи, які просувають можливу відповідь від маси виборців в республіці та вказують на те, що порівняно з народними консультаціями 2021 року мексиканці висловилися втричі більше, щоб висловити свою думку про чи залишається президент чи йде геть.

За офіційними даними, з 92 мільйонів 823 тисяч 216 громадян, які складають виборчий рулон INE, на вибори пішли від 17,0% до 18,2%. Це означає, що проголосували між 15,7 мільйонами і 18,8 мільйонами людей, з яких переважна більшість ратифікувала постійність AMLO на посаді глави федеральної виконавчої влади.

INE стверджує, що відсоток, який проголосував за те, що Лопес Обрадор покинув президентство, становить від 6,4% до 7,8%, також утримання коливався від 1,6% до 2,1%, тоді як вирази ратифікації становлять від 90,3% до 91,9%, саме тому цифри були на користь президента.

У порівнянні з Народною консультацією, яка запропонувала ініціювати розслідування проти колишніх президентів Мексики, щоб у будь-якому випадку проти них могли бути порушені судові провадження, ця вправа мала чисту участь 6 663 208 громадян або до 10,2 мільйонів менше людей.

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