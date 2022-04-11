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Понеділок 11 Квітень 2022
Україна

Відкликання мандата перемогло популярну консультацію: до 10,2 мільйонів більше мексиканців взяли участь

Минулого року жителі Мексики консультувалися, щоб з'ясувати, чи хочуть вони колишніх президентів неоліберального періоду притягнули до кримінальної відповідальності, що залучило лише 6,6 мільйона людей

Newsroom Infobae

11 Квітень 2022
CAMPECHE, CAMPECHE, 28JUNIO2021.- Mediante una campaña informativa morenistas invitaron a la ciudadanía a participar y votar en la consulta popular “#JuicioSiImpunidadNo" para que los Ex Presidente de México sean enjuiciados por diversos delitos, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari. La consulta inicia el próximo 1 de agosto donde se espera que salgan a votar 37 millones de mexicanos. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM
CAMPECHE, CAMPECHE, 28JUNIO2021.- Mediante una campaña informativa morenistas invitaron a la ciudadanía a participar y votar en la consulta popular “#JuicioSiImpunidadNo" para que los Ex Presidente de México sean enjuiciados por diversos delitos, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari. La consulta inicia el próximo 1 de agosto donde se espera que salgan a votar 37 millones de mexicanos. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Цієї неділі, 10 квітня, відбулася Консультативна вправа відкликання мандату, яка має на меті знати, чи хоче народ Мексики президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) продовжувати в офісі, який він був обраний, і хоча участі громадян недостатньо, щоб бути обов'язковою, зазначається, що це було в переважній більшості більше, ніж торішній Популярні консультації.

І це те, що Національний виборчий інститут (INE) дав офіційні оцінки цього консультативного вправи, які просувають можливу відповідь від маси виборців в республіці та вказують на те, що порівняно з народними консультаціями 2021 року мексиканці висловилися втричі більше, щоб висловити свою думку про чи залишається президент чи йде геть.

За офіційними даними, з 92 мільйонів 823 тисяч 216 громадян, які складають виборчий рулон INE, на вибори пішли від 17,0% до 18,2%. Це означає, що проголосували між 15,7 мільйонами і 18,8 мільйонами людей, з яких переважна більшість ратифікувала постійність AMLO на посаді глави федеральної виконавчої влади.

INE стверджує, що відсоток, який проголосував за те, що Лопес Обрадор покинув президентство, становить від 6,4% до 7,8%, також утримання коливався від 1,6% до 2,1%, тоді як вирази ратифікації становлять від 90,3% до 91,9%, саме тому цифри були на користь президента.

У порівнянні з Народною консультацією, яка запропонувала ініціювати розслідування проти колишніх президентів Мексики, щоб у будь-якому випадку проти них могли бути порушені судові провадження, ця вправа мала чисту участь 6 663 208 громадян або до 10,2 мільйонів менше людей.

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