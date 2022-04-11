Відкликання мандата: хто були двома опозиційними губернаторами, які прийшли голосувати

Цієї неділі, 10 квітня, відбулася консультація від кликання мандату , якій зазнав президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO), щоб з'ясувати, чи не половина свого уряду - він втратив довіру громадян , які надали йому перемогу на виборах 2018 року.

Однак деякі моменти вкрали увагу цієї події, оскільки були близькі до опозиції люди, які прийшли віддати свій голос, стверджуючи, що, як державні службовці, це їх обов'язок брати участь у здійсненні партисипативної демократії.

Серед них були губернатори Дуранго та Кінтана-Роо, Хосе Росас Айспуро Торрес та Карлос Хоакін Гонсалес відповідно, які ділилися фотографіями у своїх соціальних мережах про те, коли вони прийшли брати участь.

«Виконуючи свій громадянський обов'язок і повністю довіряючи установам, я брав участь цього дня в Мандат#Revocación. Демократичнінавчання, які дозволяють нам брати участь у громадянам», - написав президент Партії «Національна дія» (ПАН).

El panista participó en la elección (Foto: Twitter/@AispuroDurango)

До них приєдналися представники Національного руху регенерації (Морена), які продовжували ділитися важливістю участі у навчаннях, які просуває президент Мексики з 2021 року.

У перші години дня з'явилася губернатор Коліми Індіра Візцакіно, і Девід Монреал,губернатор Закатекаса, були першими мореностами, які проявили свою підтримку та підтримку для здійснення партисипативної демократії.

Через годину з'явився Рубен Роша, президент Сіналоа, який запропонував слова пресі, чекаючи його на виході; тоді як начальник уряду Мехіко Клавдія ШейнбаумПардо, яка звернулася до сусідів і була скандована як «президент, президент».

«Існує ще відсоток встановлення ящиків, тому вони мені повідомляють, але є багато, багато участі», - сказав столичний президент.

Claudia Sheinbaum participó en la consulta de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Rogelio Morales | Rogelio Morales

Також Марина дель Пілар (Нижня Каліфорнія); Віктор Кастро Кошіо (Нижня Каліфорнія Сур); Лейда Сансур (Кампече); Рутіліо Ескандон (Чіапас); Евелін Сальгадо (Герреро); Альфредо Рамірес (Мічоакан) Куаутемок Бланко (Морелос); Мігель Анхель Наварро (Наяріт)); Мігель Барбоса (Пуебла): Рікардо Гальвемок ( Пуебла) Лардо Кардона (Сан-Луїс-Потосі); Альфонсо Дурасо (Сонора); Карлос Мануель Меріно (Табаско); Лорена Куеллар (Тласкала); та Куїтлауак Гарсія (Веракрус) також прийшли голосувати за решту дня.

Тим часом решта опозиційних губернаторів значною мірою були відсутні: Мартін Орозко (Агуаскальєнтес); Мару Кампос (Чихуахуа); Мігель Рікельме (Коауїла); Омар Фаяд (Ідальго); Енріке Альфаро (Халіско); Альфредо дель Мазо (штат Мексика); Самуель Гарсія (Нуево-Леон); Алехандро Мурат (Алехандро Мурат (штат Мексика); Самуель Гарсія (Нуево-Леон); Алехандро Мурат (Алехандро Мурат (Оахака); Маурісіо Курі (Керетаро)); та Франциско Хав'єр Кабеза де Вака (Тамауліпас).

AMLO acudió a votar a la Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Тим часом, маючи в руках посвідчення Національного виборчого інституту (INE) та у супроводі дружини Беатріс Гутьєррес Мюлле р , президент Лопес Обрадор , подав свій голос на Calle de Moneda, розташований в історичному центрі, цього квітня 10 квітня приблизно о 08:45 годин, лише через кілька хвилин після розкриття ящиків.

Слід додати, що під час ранкової конференції 5 квітня президент запевнив у своєму голосуванні, що напише «Хай живе Еміліано Сапата!».

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