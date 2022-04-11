Відкликання мандата: популярна консультація набрала більше голосів, ніж Фокс, Кальдерон та Аная

День відкликання мандату AMLO закінчився, а разом з ним з'явилися перші дані, які дав так званий швидкий підрахунок. За попередніми оцінками Національного виборчого інституту (INE), до загальної кількості 17% та 18,2% виборчого фондупішли на виборчі дільниці для здійснення свого голосування у здійсненні скасування мандату.

Це означає, що явка склала від 15,7 мільйона до 18,8 мільйонів виборців як у Мексиці, так і за кордоном, де понад 90% проголосували за те, що Андрес Мануель Лопес Обрадор продовжував його термін.

Ці цифри показують, що участь громадян не тільки більша, ніж голоси, накопичені Рікардо Анаєю та Хосе Антоніо Мідом під час останніх виборів на президентство Мексики, але й голоси, надані за ратифікацію AMLO при владі до 2024 року.

На федеральних виборах 2018 року Рікардо Аная Кортес брала участь як стандарт-носій Партії національної дії, Партії демократичної революції та коаліції громадянського руху , де він позиціонувався нижче Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

(FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO) Misael Valtierra

Загалом політик здобув 22,27% від загальної кількості голосів, тобто 12 мільйонів 610 тисяч 120 голосів, з цифрами 9 млн 996 тисяч 514 бюлетенів для ПАН, і всього 1 мільйон 602 тис. 715 для ПРР і 1 мільйон 10 тисяч 891 для МК КК.

Те саме сталося з Хосе Антоніо Мідом Курібреною, якого підтримала коаліція між PRI, Партією Зеленого еколога Мексики та Новим альянсом, з яким він виграв загалом 16,40% остаточного голосування.

Тобто7 мільйонів 677 тисяч 180 розрахунків для PRI, 1 мільйон 50 тисяч 480 для PVEM і лише 561 193 для Нуеви Аланзи, залишивши його значно нижче альянсу під керівництвом Андреса Мануеля Лопеса Обрадора та Морени.

Дані навіть свідчать про те, що участь була більшою, ніж голоси, отримані Феліпе Кальдерон та Вісенте Фокс з Партії національних дій, коли вони виграли свої демократичні процеси у 2000 та 2006 роках.

Ricardo Anaya y su coalición encabezada por el PAN obtuvieron menos votos en 2018 que la revocación de mandato FOTO: OLEGARIO CABRERA /CUARTOSCURO.COM Olegario Cabrera (Temo Moreno) | Olegario Cabrera (Temo Moreno)

Перший опозиційний президент, який досяг чергування влади, Вісенте Фокс Кесада, виграв загалом 15 мільйонів 989,636 голосів за Альянс за зміни, тоді як Феліпе де Хесус Кальдерон Хінохоса зробив те ж саме лише з 15 мільйонами 284 голосів, що на показник нижче, ніж у його попередника.

Дані навіть зазначив Маріо Дельгадо, національний президент Національного руху регенерації, який зазначив: «З третини площ сьогодні президент @lopezobrador_ набрав більше голосів, ніж зрадник демократії Вісенте Фокс і більше, ніж Феліпе Кальдерон, коли вкрав президентство», додавши хештеги «Тенган так, щоб вчитися» і «Ми мільйони з AMLO».

Однак цей результат участі становить менше 40%, встановлених Федеральним законом про відкликання мандату та Політичною конституцією Мексиканських Штатів США, тому йогоздійснення не буде обов'язковою або мати прямі політичні наслідки.

Vicente Fox obtuvo menos votos que la Revocación de Mandato FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

З іншого боку, і порівняно з Народною консультацією, яка запропонувала ініціювати розслідування проти колишніх президентів Мексики, щоб у будь-якому випадку проти них можна було порушити судові провадження, ця вправа мала чисту участь 6 663,208 громадян або до 10,2 мільйонів менше люди.

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