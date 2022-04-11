Відкликання мандата: «Новий інструмент з великим потенціалом»

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Мексиканці зробили ставку цієї неділі на наступність Андреса Мануеля Лопеса Обрадора на посаді президента країни у відкликанні консультацій з мандатом , і хоча участь громадянина не досягла 20% і, отже, не буде обов'язковою, він підкреслив, що це було значно вище, ніж торішнє популярне консультування.

Від 90,3% до 91,9% виборців, які пішли на вибори, проголосували за те, щоб президент залишався на посаді протягом останніх трьох років свого терміну, тоді як від 6,4% до 7,8% воліли відкликання, повідомив президент Національного виборчого інституту (INE) Лоренцо Кордова.

ОтонПартідо Лара, академік Університету Ібероамерікана Леон, вважав, що день неділі бувкорисним , враховуючи, що це бувновий інструмент , який у кількох країнах був застосований на практиці.

«Я думаю, що він має великий потенціал, але також важко подумати, що такий інструмент може дебютувати з дуже високою явкою. Вине можете порівняти цей вид вправ з конституційними виборами. Вони мають різні характеристики в своїй інституційній архітектурі. Наприклад, що стосується попередніх консультацій щодо переслідування президентів, ми побачили значний прогрес».

Más del 90% de los votantes respaldaron a AMLO (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Лікар з латиноамериканських досліджень з UNAM вважав, що, хоча між федеральним урядом та Національним виборчим інститутом (INE) було багато уваги, кожному слід було дозволити вільно виражати себе як за, так і проти.

«Є цікаве протиріччя, це інститути суспільного інтересу, тому важко виховувати механізм участі. Ядумаю, що в майбутньому слід подумати або переосмислити, що INE є єдиним, хто може поширювати це відкликання мандату», - пояснив він.

Експерт зазначив, що для того, щоб переважати виконання мандата відкликання, це багато в чому залежить від волі президентства після виборів 2024 року, а також від розстановки політичних сил. «Легітимність - це завжди дещо нематеріальний елемент, який дуже важливий для уряду. Цікаво, що сталося б, якби цей тип вправ був зроблений у попередні роки».

Щось, що він вважав гідним ентузіазму і дуже важливим для збереження в мексиканській демократії , полягало в тому, що всі ці процеси «роблять їх громадянами, були волонтери, які відмовилися від свого дня, щоб робити подібні речі. INEналежить громадянам і громадянам це роблять, що дуже здорова річ для нашої політичної системи».

Lorenzo Cordova (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

Щодо розбіжностей між INE та президентом Лопесом Обрадором, Партідо Лара сказала, що існує напруга з приводу « питання бюджетів, оскільки вони мали різні розрахунки того, скільки це повинно коштувати ».

«Я думаю, є також питання, яке походить не від цього уряду, а з давніх-давен про високі зарплати головуючих радників. Я вважаю, що цей момент дійсний. Однієюз проблем демократії є те, що вона дуже дорога».

Очевидно, за його словами, існує політична напруга, оскільки Лоренцо Кордова, президент INE, покине посаду до кінця шестирічного терміну президента Моренисти.

«Призначення нового головуючого директора породжує політичну напругу, ще й тому, що АМЛО висловив думку про те, що вони будуть обиратися через своєрідний прямий механізм. Миперебуваємо у складному часі політичних змін», - резюмував він.

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