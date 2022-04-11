Реал Мадрид - Челсі розклади та живі канали чвертьфіналу Ліги чемпіонів другої ноги 2022 espn зірка плюс movistar live

Реал Мадрид проти «Челсі» часи та канали LIVE. «Білі» отримують цього вівторка, 12 квітня, «блюз» на стадіоні Сантьяго Бернабеу для чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У першому матчі команда Карло Анчелотті виграла 3-1 з високих частот від своєї головної зірки: Карім Бензема.

Немає сумнівів, що картина «меренга» переживає чудовий подарунок. Він є лідером LaLiga Santander з 12 балів різницею в порівнянні з другою, Барселоною. А в Лізі чемпіонів у нього є 2-гол лідирує, що дозволить йому грати з більш апломбом проти англійців з вступного свистка. Він також матиме масову підтримку своїх людей.

Весь загін знаходиться на хорошому рівні, про те, які вони знаходяться в передній зоні: Лука Модрич, Вінічус і Карім Бензема. «Гато» має 11 голів у конкурсі: 6 з них забили в останніх 2 матчах (від 3 до ПСЖ і 3 до «Челсі»). Його велика скорингова здатність ніколи не перестає дивувати світ футболу.

Karim Benzema y Vinicius, la dupla que la viene rompiendo en Champions League 2022.

«Реал Мадрид» походить від перемоги над «Хетафе» вдома з голами від Каземіро та Лукаса Васкеса. Іспанці прибувають з кращими зі свого загону. Вони зазнають лише втрати Едера Мілітао. Навіть програш за різницею м'ячів буде просуватися до півфіналу Ліги чемпіонів. Все на вашу користь.

Челсі, зі свого боку, має важкий час через результат першої ноги. Йому доведеться виграти 2 голи, щоб взяти матч до додаткових. Забити перший гол буде ключовим для того, щоб зіткнутися з усім, що залишилося. Примітка: немає подвійного відвідування. У всякому разі, все може статися.

Томас Тушель забив 6-0 минулих вихідних до Саутгемптона за 32-й раунд Прем'єр-ліги. На даний момент вони розміщені в квадраті 3 з 62 очками, 12 відстають від лідера «Манчестер Сіті». Ліверпуль другий з 73.

РЕАЛМАДРИД VS ЧЕЛСІ РОЗКЛАД

- Гватемала/13:00

- Гондурас/13:00

- Сальвадор/13:00

- Коста-Ріка/13:00

- Панама/ 14:00

- Мексика/ 14:00

- Перу/14:00

- Колумбія/14:00

- Еквадор/14:00

- Болівія/15:00

- Венесуела/ 15:00

- Парагвай/15:00

- Сполучені Штати (Майамі)/15:00

- Чилі/16:00

- Аргентина/16:00

- Уругвай/4.00 p.m.

- Бразилія/16:00

- Іспанія/ 9:00 вечора

КАНАЛИДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ РЕАЛ МАДРИД ПРОТИ ЧЕЛСІ

- Аргентина/ESPN і Star+.

- Болівія/ESPN і Star+.

- Бразилія/ТНТ Спорт, HBO Max і GUIGO.

- Чилі/ЕСПН і Зірка+.

- Колумбія/ESPN і Star+.

- Коста-Ріка/ESPN і Star+.

- Сальвадор/ESPN і Star+.

- Гватемала/ESPN і Star+.

- Гондурас/ESPN і Star+.

- Мексика/ТНТ Спорт і HBO Max.

- Нікарагуа/ESPN і Star+.

- Панама/ESPN і Star+.

- Перу/ESPN і Star+.

- Парагвай/ESPN і Star+.

- Іспанія/Movistar+.

- Сполучені Штати/TUDN США, Univision і Paramount+.

- Уругвай/ESPN і Star+.

- Венесуела/ESPN і Star+.

Lista de convocados de Real Madrid para la vuelta con Chelsea por Champions League.