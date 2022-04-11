Прокуратура звинувачує мера Манауре за порушення його володіння

10 квітня Генеральна прокуратура оголосила, що подала звинувачення проти мера Манауре Ла Гуахіра, Хуана Хосе Роблеса Хуліо, за передбачувані порушення при реєстрації та прийомі на посаду першого органу муніципалітету на період (2020-2023).

Сторожовий пес прагне встановити, чи поніс колишній президент підстави для нездатності, щоб обіймати посаду, незважаючи на те, що мав передбачувані стосунки у другому ступені спорідненості (брата) з Карлосом Артуро Роблес Хуліо (2018-2021), який служив ректором Університету Ла Гуахіра протягом 12 років за кілька місяців до його обрання мером.

Зцих фактів, у рішенні Адміністративного суду Ла-Гуахіра від 15 січня 2021 року,підтвердженому Державною радою, обрання Хуана Хосе Роблеса Хуліо мером муніципалітету Манауре було визнано недійсним, а повноваження, надані лічильної комісією, яка акредитована його як такого було наказано скасувати.

Для суб'єкта господарювання колишній президент зміг порушити пункт 4 статті 37 Закону 617 від 2000 року, в якому зазначено, що «Він не може бути зареєстрований як кандидат, ні обраний, ні призначений муніципальним або районним мером: (...) 4. Той, хто має зв'язки (...) спорідненості до другого ступеня спорідненості, з посадовими особами, які протягом дванадцяти (12) місяців до виборів здійснили адміністративні повноваження (...) у відповідному муніципалітеті (...)».

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Нацьому процесуальному етапі можлива вина досліджуваної особи була умовно класифікована як дуже серйозна, вчинена як дуже серйозна провина, за явне порушення обов'язкових правил.

Регіональна прокуратура Ла-Гуаджіра зазначила, що після етапу розслідування файл буде надіслано до офісу, призначеного для просування дисциплінарного суду, перед яким суб'єкти провадження можуть подати застереження, безкоштовну версію та надати та/або вимагати доказів та їхніх благань, якщо вони вважають це доречним.

Інші дії Офісу Прокуратури

Державне міністерство оприлюднило заяви про заперечення перед колишніми радниками Сан-Мартіна, Сезару, в період 2016-2019 років, Геральдо Кінтеро Хіменес, Фернандо Гонсалес Наварро, Герман Кіньонес Валеро та Вілмер Аріас Хіменес, за передбачувані порушення у виборі муніципального чиновника.

Провінційна прокуратура провінції Оканья, Норте де Сантандер, розслідує їх, оскільки колишні посадові особи, які були членами Ради директорів корпорації в 2016 році, підписали угоду з Національною федерацією рад (Фенакон) про підтримку відбору, мабуть, без виконання вимог, передбачених цим суб'єктом господарювання за законом.

Згідно з розслідуванням, виявляється, що Фенакон не складався як університет чи вищий навчальний заклад, а також не спеціалізувався на підборі персоналу, тому він нібито не відповідав умовам придатності та досвіду для підтримки обрання муніципального чиновника для період 2016 — 2020 рр.

Для контролюючого органу колишні посадові особи можливо порушили принципи моралі, економіки, прозорості, об'єктивного відбору та відповідальності адміністративної функції. Для цих подій Управління прокуратури описало передбачувану поведінку, вчинене підслідними особами, як дуже серйозне правопорушення, скоєне як дуже серйозну провину. Чотириколишні співробітники можуть вимагати, щоб вас почули у безкоштовній версії, якщо вони цього просять.

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