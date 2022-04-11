Національна збірна Перу: відновлення Андре Каррільо з огляду на відновлення чемпіонату світу в Катарі 2022

Збірна Перу зуміла завоювати п'яте місце в південноамериканських відбіркових турнірах, що надало їй місце плей-офф до Світового Кубка в Катарі-2022 . У цьому сенсі одним з головних оплотів цього досягнення був Андре Каррілло, який отримав значну травму в матчі проти уругвайців і вийде в найближчі місяці. Однак була б нова розробка з точки зору її відновлення.

За словами журналіста Густаво Перальти з ESPN Peru, «Кулебра» буде надіслано Аль-Хілал з Саудівської Аравії, його нинішнього клубу, до Європи для того, щоб лікувати ліве коліно, яке страждає від розтягнення зв'язок. Причинапоїздки на Старий континент? Ну, було б ексклюзивне місце з найвищими технологіями для лікування проблем у цій області тіла, враховуючи, що ваша команда хоче, щоб вона була доступна якнайшвидше.

«Інформація в команді ESPN Перу F: Андре Каррілло, за рішенням Аль-Хілая, поїде до Європи, щоб лікуватися в спеціалізованому та високотехнологічному центрі травм колін. Йогоклуб хоче, щоб він відновився якомога швидше, і це допомогло б йому досягти репехажу»,- сказав комунікатор через свій акаунт у Twitter. Очевидно, що це також принесе користь національному акторському складу, оскільки йому потрібно, щоб Каррілло був у найвищому стані для матчу репеска 13 червня в Досі, Катар.

Publicación del periodista Gustavo Peralta sobre recuperación de André Carrillo.

ЧАСТРАВМИ

Нагадаємо, національний нападник отримав поранення в матчі проти команди «чарруа» в Монтевідео. Це було у другому таймі, коли в п'єсі, де він вів м'яч у зону суперника, Родріго Бентанкур прийняв це чисто, хоча, чистивши його дестабілізував . У той час перуанець прийняв коліно серйозними жестами болю, тому його довелося змінити на Сантьяго Орменьо.

Наступного дня в Лімі у нього було МРТ-сканування в місцевій клініці, де було встановлено, що він заразився розтягуванням в передній хрестоподібній зв'язці лівого коліна, згідно із заявою ФПФ.

Спочатку вважалося, що травма буде приблизно від 3 до 4 місяців, що робить його справедливим або майже неможливим зробити його на матч проти Австралії чи Об'єднаних Арабських Еміратів. Однак з рішенням, прийнятим його клубом, можна сподіватися, що цей час можна скоротити, і знаменна прихильність до вступу на чемпіонат світу не буде втрачена.

Перуанський нападник Андре Каррільо поранив ліве коліно в матчі Перу з Уругваєм на відбіркових турнірах Катару 2022

ЗНАЧЕННЯЗ ПЕРУ

АндреКаррілло був одним з найважливіших футболістів «білих» roja 'протягом нинішніх кваліфікаційних турнірів. За Крістіаном Куєвоювін був другим найкращим бомбардиром з 3 балами в 14 матчах, такими ж, як і інша складова наступального тризуба Джанлука Лападула. Крім того, його фізична сила і здатність постійно доходити до конкуручської області зробили його небезпечним гравцем для будь-якої команди.

Ось чому тренер «біколор» Рікардо Гарекахоче мати це так чи так для відбиття. « Ми думаємо, що Андре Каррільо може це зробити. Ми впевнені, що часи дадуть йому так, щоб він міг бути там», - підтвердив «Тигр» на прес-конференції.

André Carrillo bajo la marca de Rodrigo Bentancur en el Perú vs. Uruguay de Montevideo. | Pool via REUTERS

МІТИНГВ ІСПАНІЇ ДО ПОВТОРНОГО

За відсутності офіційного оголошення збірна Перу поїде до Іспанії (Барселони чи Мурсії), щоб зосередитися та зіграти товариський матч, який дозволить їм провести певну стрілянину перед матчем репеска. Це відбудеться в кінці травня до початку червня. Той факт, що він одночасно знаходиться в Катарі , робить його сприятливим напрямком, а також має прямі зв'язки з країною Близького Сходу та можливість приєднання деяких гравців безпосередньо замість того, щоб приїхати до Перу, щоб уникнути фізичного зносу.

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