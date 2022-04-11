Майра Гоні більше не може цього зробити, і вона слізно уточнює, що робить у Сполучених Штатах. США: «Вони пошкоджують мій імідж»

Майра Гоні вирішила відповісти на критику, яку вона отримує після того, як її фотографія з'явилася у профілі соціальних медіа «Богині 305", сторінці дівчат A1 у Сполучених Штатах. Це було частиною доповіді Amor y Fuego, де вони посилаються на те, що повинна робити молода жінка в цій країні. Художниця слізно попросила не слухати програми, які прагнуть пошкодити її образ тільки рейтингом.

Актриса і співачка пошкодувала, що не може продовжувати свою кар'єру в землях грінго, оскільки вона обробляє свої документи, і вона не може повернутися до Перу, поки все не в порядку.

«Я завжди був відомий тим, що мав чисту кар'єру з тих пір, як я почав працювати співом і як актриса. Слава Богу, мені ніколи не бракувало роботи, є романи більш помітні, ніж інші, але я не зупинився до початку пандемії», - сказала модель.

Молода жінка пояснила, що після пандемії вона вирішила виїхати за межі своєї країни, щоб відкрити новий шлях, хоча це означало б піти від своєї родини.

«Спочатку було важко, я відчуваю себе краще і краще, комфортніше зі своїм простором, вдячний Богу за можливості, є жертви, я не можу повернутися до своєї країни, поки вони мені не дозволять. Тим часом я працюю впливовим, тому що якось мені доводиться приносити дохід , тому що у мене є свої заощадження, але я теж не збираюся витрачати свої заощадження»,- підкреслив він.

Mayra Goñi fue víctima de acosos sexual en Miami. (Foto: Instagram)

МАЙРАГОНЬЇ ЛОПАЄТЬСЯ НА СЛЬОЗИ І ЗАХИЩАЄ СЕБЕ

Коли вона пояснювала, що працювала з самого дитинства і що мати навчила її економити гроші, Майра Гоні не могла не зірватися, і на тлі сліз вона сказала, що дуже сердиться, що її образ забруднюється.

«Вони не усвідомлюють, що вони впливають на чийсь імідж, я відчуваю, що замість того, щоб надати мені можливості, що допомога перуанців, я цього не відчуваю ,» Hey mayrita, наскільки добре це для вас», навпаки, вони дискредитують мій образ, який мені було важко побудувати все цього разу, не потребуючи нікому для досягнення моїх мрій, тому що у мене є талант», - сказав він.

«Мені сердиться плакати, це те, що мені це нудно, від того, що про мене говорять, і треба сказати: я сильний, хто не слухав.. . Сердито, що речі спекулюються, вибачте, вибачте, але я сильний, але все виходить з-під контролю...», - продовжувала молода жінка, яка прийняла, на жаль, те, що вони говорять про її, шокує її, навіть якщо вона цього не хоче.

Майра Гоні не може зробити більше і прояснює зі сльозами, ніж у Сполучених Штатах. США є впливовим. (Відео: Інстаграм)

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