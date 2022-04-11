Маріо Саенц відреагував на 45-річний вирок Вікторії Салас за феміцид: «Винуватці державних виробників»

Маріо Саенц, скейтбордист, був засуджений до більш ніж чотирьох десятиліть в'язниці за те, що він визнаний винним у феміциді Вікторії Салас, яку знайшли у своєму номері готелю в 2017 році.

Через Офіс Генерального прокурора Мехіко (FGJCDMX) було оголошено, що докази, представлені прокуратурою, протягом більш ніж 40 процесуальних днівдозволили Суду прокуратури прийняти рішення проти Саенца.

Загалом вони дали максимум 45 років в'язниці чоловікові, який кримінально відповідальний за злочин загострився феміциду, який стався у вересні 2017 року, в мерії Тлальпан.

Mario Sáenz se dijo inocente del delito que se acusa y criticó a las autoridades (Foto: Instagram / @mariosaenzoficial)

Звинувачення проти фізичної особи було підкріплено агентом прокуратури, прикріпленим до Офісу заступника прокурора, тому колишній спортсмен залишиться в Південній чоловічій профілактичній в'язниці і повинен заплатити за відшкодування збитку.

Місцеві ЗМІ повідомили після останнього слухань, що ця сума, яку потрібно врегулювати, становить 485 000 песо на користь непрямих жертв фемініциду Вікторії Салас.

У папці слідства було встановлено, що нині засуджений напав на жертву гострим зброєю; пізніше він залишив тіло у ванній кімнаті, де вони обидва перебували.

Mario Sáenz fue identificado por los trabajadores del hotel como el acompañante de Victoria Salas en el lugar de los hechos, pero él aseguró que se le poncharon las llantas el día de los hechos por lo que no pudo estar ahí (Foto: Instagram / @mariosaenzoficial)

Через офіційні соціальні мережі Маріо Санца, зокрема в Instagram, захисник сім'ї та скейтів стверджував, що «отримав помилковий вирок за злочин, який він не скоював».

Крім того, вони звинуватили державу та відповідні органи влади у «захисті фемініцидів» та «винуватців», серед яких виділяється колишній спортсмен, «тоді як справжнє фемініцид залишається вільним. «Це речення не є справедливістю», - підкреслили вони.

«Сьогодні саме Маріо Сенц платить за злочин, який він не вчинив, але завтра це може бути ви, хто може бути виділений без доказів злочину, якого ви не скоювали, засуджені з помилковими звинуваченнями в країні, яка захищає феміциди і вважає помилковими винуватцями», - писали вони днями раніше у своїй соціальній мереж.

El ex deportista fue sentenciado por el asesinato de su novia en un hotel de Tlalpan, aunque a través de las redes sociales se dijo inocente (Foto: FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM) Graciela López | Graciela López

Серед доказів, які вони дали б владі, - тести ДНК, тести на геолокацію, а також відео записи в ключових областях до і після вбивства, а також свідки, які вказують на протилежне вироку.

«Це речення не є справедливістю. Мибудемо продовжувати боротися за вашу свободу, Маріо», - написали вони, залишаючи відкритою можливість шукати терміновий спосіб її змінити, наприклад, швидке звернення до вироку.

Вікторія Салас була знайдена в її готельному номері в Тлальпані, відомому як Ново Коапа, під душем і її щілиною горла. Першимпідозрюваним був Маріо Саенц, її хлопець і відомий кататися на ковзанах CDMX.

Вікторія розпочала святкування дня народження з Маріо, згідно з тим, що її мама сказала ЗМІ. Разомвони вирушили до Кокойока в штаті Морелосі повернулися до CDMX, як він розповів своїй матері в текстових повідомленнях.

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia | Andrea Murcia

Маріо був першим підозрюваним, і його навіть заарештували на пробудженні Вікторії Салас, але його відпустили. Нібито, згідно з наданими ним доказами, в день феміциду він був з другом, у нього було викреслено чотири шини і навіть пішов подавати скаргу.

Маріо був на волі близько півтора року після цього, поки 30 березня 2019 року він добровільно здавався столичній владі, яка завершила ордер на арешт і перевела його до Північної в'язниці.

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