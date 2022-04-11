Коріна Ріваденейра та Маріо Харт розкривають ім'я своєї другої дитини: Чи буде він названий на честь батька?

МаріоХартта Коріна Ріваденейрабули на знімальному майданчику En Boca de Todos цього квітня 11, щоб взяти участь у послідовності запитань та відповідей. Щаслива пара нарешті розкрила ім'я, яке вони дали б своїй другій дитині після довгого вибору.

Як ви пам'ятаєте, оскільки стало відомо, що венесуельська жінка вагітна хлопчиком, колишній хлопчик-реальність не перестав висловлювати своє емоції, коли він знає, що може дати йому те саме ім'я; однак його дружина неодноразово вказувала, що вона не була впевнена в тому, що назвала свого маленького хлопчика «Маріо».

«Правда чи брехня, що друга дитина буде називатися Маріо, якщо чи так?» ,запитав Тулу Родрігес , і те, що мало хто очікував, це те, що вони просунуться до слова істини, тим самим підтвердивши, що їх перший чоловік дитина буде названа на честь Маріо.

«Це перший раз, коли він прийняв це в прямому ефірі, добре, що це вже реальність», - сказав водій автомобіля і до якого мама його дітей додала:«Я бачу, як він так схвильований цим. Я чинив опір неможливого, але ви більше не можете цього зробити. Вінбуде називатися Маріо, і це все».

Новина викликала здивування всіх присутніх на знімальному майданчику, і вони не соромилися привітати колишнього члена Esto es Guerra, зазначивши, що він досяг своєї мети, адже з самого початку він хотів дати те саме ім'я своєму первістку, який незабаром народиться.

Нагадаємо, що пара 14 лютого виявила, що вони вдруге стануть батьками у своїх соціальних мережах з тендерним постом, дивує всіх своїх послідовників, включаючи сім'ю Харта Ріваденейри.

Маріо Харт і Коріна Ріваденейра розкривають ім'я своєї другої дитини. ВІДЕО: Америка ТВ

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