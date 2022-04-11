Хуан Осоріо запевнив, що тиск на біосерію Вісенте Фернандес направив його до лікарні

Останнійкороль: Син народу став однією з найбільш суперечливих біосерій про мексиканських співаків чи акторів в історії телевізійних постановок, які стали кращим форматом мексиканців. Зіткнувшись зі скандалом і суперечками, Хуан Осоріо твердо стояв перед спробами не пройти його, і через кілька днів після закінчення першого сезону його госпіталізували за кісту в дуже небезпечному яєчку .

Тепер, відновивши здоров'я та готуючись до другого сезону, він провів зустріч з різними ЗМІ, які не вагаючись запитували його про те, що сталося, оскільки 3 квітня, коли поділився деякими фотографіями всередині лікарні та встановив тривожні дзвони серед послідовників та друзів акторської гільдії. Зараз виробник запевнив, що хоча кіста була чимось несподіваним, весь стрес, спричинений біосеріями, частково вплинув на його стан здоров'я та візит до лікарні.

«Ну, це була кіста в яєчку, і це було дуже небезпечно. Я думаю, що це додає до всього, я думаю, що це також пов'язано з тим, що ви живете, і перш за все це тиск, який я мав із серіалом, тому що я не збираюся заперечувати, це була дуже виснажлива робота і в той же час, що Ла Херенсія, роман, але ви не перестаєте мати тиск», - сказав він під час червоної доріжки вистави театру в Мехіко.

Osorio se encuentra produciendo al tiempo 'La herencia' y 'El último rey' Foto: Captura de pantalla

Близько другого сезону продюсер мелодрам, таких як сім'я з удачею, разом серце ніколи не помиляється і тому, що посилає любов , не хотів згадувати чудових деталей, тому що він лише підтвердив, що вона триває, хоча в різних засобах масової інформації він почав циркулювати саме спірні епізоди будуть розіграні:

«Щоб побачити, як люди реагують у цьому другому сезоні, я думаю, що речі, які вони говорять, є інтимними (про Вісенте) певним чином публічно; у випадку Родріго (Фернандес) вся аудиторія знала, що він є частиною сім'ї і жив на ранчо, що не можна приховати. Однією з гарячих речей було побачити, як відреагував Вісенте, коли дізнався, що Патрісія вагітна, це був важкий час, і ми побачимо, як він впорався з цим з Кукітою та її дітьми», - сказав Осоріо національній газеті.

La bioserie no es aprobada por la familia (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Chris Pizzello/Invision/AP

Щодо основних юридичних проблем, в яких відомий серіал був пов'язаний з династією Фернандес, Хуан Осоріо сказав, що, хоча проект представляє для нього загальний інтерес, він не має думки про це, оскільки його річ - це лише виробництво. «Подивіться, що є законним, я не поділяю це, ні брати участь, ні що-небудь. Моя робота - виробництво, і я роблю це з великим задоволенням.

Кілька тижнів тому до прем'єри першого епізоду Донья Кукіта Абарказапевнила, що вона не самотня, тому що у неї є все підтримка справжніх шанувальників мексиканської співачки, які захищають її беззастережно, адже саме цього хотів би Ель Рей . Вона також додала, що повністю довіряє законам Мексики, тому їм не дозволять отримати прибуток із зображенням та ім'ям того, ким був її чоловік, хоча весь сезон транслювався.

La segunda temporada tendrá más controversia Fotos: Cuartoscuro

Зі свого боку, Televisa також поділилася тим, що ніколи не отримувала судового повідомлення, що забороняє El Último Rey: El Hijo Del Pueblo транслюватися на національному рівні, тому, незважаючи на чутки про можливе скасування у другому сезоні, все триватиме, як планувалося.

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