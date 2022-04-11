Розслідування можливого застосування хімічної зброї в Маріуполі російськими військами

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania. 11 de abril de 2022. REUTERS/Chingis Kondarov. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO. CREDITO OBLIGATORIO

Дальйон «Азов», ультраправа група при Міністерстві внутрішніх справ України, звинуватив російські війська в понеділок у використанні хімічної зброї під час нападу на портове місто Маріуполь.

Приблизно в цей же час, президент Парламентської комісії з інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш заявила, що в понеділок російські війська використовували «невідому речовину в Маріуполі. Постраждалівідчували дихальну недостатність. Швидше за все, це хімічна зброя. Це червона лінія, за якою світ повинен зруйнувати економіку деспотизму».

Після того, як ця інформація була оприлюднена, західні держави висловили стурбованість і оголосили, що будуть розслідувати, чи дійсно сили Володимира Путіна використовують такий арсенал.

«Російські окупаційні війська застосували отруйну речовину невідомого походження проти українських солдатів і мирних жителів міста Маріуполь, який був запущений з ворожого безпілотника», - засудив ультраправе військове угрупування, повідомляє українське агентство УНІАН.

Полк також повідомив, що у постраждалих буде дихальна недостатність, запаморочення, блювота і, мабуть, проблеми з нервовою системою, повідомляєThe Kyiv Незалежні.

Після перших повідомлень Пентагон також розповів про таку передбачувану атаку хімічної зброї: «Нам відомо, що російські війська розгорнули можливі хімічні боєприпаси в Маріуполі, Україна. Мине можемо підтвердити це в цей час, і ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією».

«Ці повідомлення, якщо це правда, дуже тривожні і відображають занепокоєння, які ми мали щодо можливості Росії використовувати в Україні різні засоби проти заворушення, включаючи сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами», - додали Пентагон у короткій заяві.

«Повідомляється, що російські війська могли використовувати хімічні агенти при нападі на населення Маріуполя. Митерміново працюємо з нашими партнерами, щоб перевірити деталі. будь-якевикористання такої зброї було б черствою ескалацієюв цьому конфлікті, і ми будемо нести Путіна і його режим до відповідальності», - додала міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у своїх соціальних мережах.

Los bomberos tratan de contener un incendio en una planta tras los bombardeos rusos en Kharkiv (REUTERS/Alkis Konstantinidis) REUTERS

Це попередження від батальйону «Азов» та українського представника в Брюсселі відбувається в контексті, в якому Міністерство оборони України раніше попередило про високу ймовірність того, що російська армія використовуватиме хімічну зброю під час своїх атак.

Прес-секретар військового командування Донецької Народної РеспублікиЕдуард Басурін попередив, що українські війська, що захищають Маріуполь, мають бути оточені на заводі «Азовсталь» і атакувати хімічною зброєю. Лідерневизнаної Донецької Народної Республіки Денис Пушилін заявив, що біля заводу оточено щонайменше 1500 українських військових.

«Зараз нам потрібно розібратися, як заблокувати цю рослину, знайти всі точки входу та виходу; теоретично це можна зробити. І тоді, я думаю, нам довелося б запитати хіміків, які знайдуть спосіб вивести цих щурів зі своїх дірок», - сказав Басурін.

Вранці в понеділок британська розвідка попередила, що російські війська з великою ймовірністю будуть використовувати фосфорні боєприпаси в обложеному Маріуполі.

Однак радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко стверджував, що поради щодо того, як захиститися від цих нападів, не є актуальними, оскільки більшість будівель міста зруйновано, а також постраждали запаси води та санітарії.

Влада самопроголошеної Донецької Республіки, союзної з Росією, запевнила в понеділок, що російські війська взяли під контроль порт міста Маріуполь, ключовий населений пункт через його розташування, на Азовському морі, повідомляє Пушилін.

«Що стосується порту Маріуполя, то він зараз під нашим контролем», - сказав він першому російському громадському телеканалу. Годинами раніше проросійський лідер закликав «активізувати хід визвольної операції» Донбасу.

Він аргументував цю потребу «складним становищем народу», а також «провокаційними діями київського режиму», які він відповідав за ракетний обстріл минулої п'ятниці на залізничну станцію Краматорськ, місто, підконтрольне Україні, в якому загинули 57 осіб, згідно з останніми даними.

Щодо ситуації в Маріуполі, на півдні Донецької області, де вже кілька тижнів тривають запеклі бої, проросійський лідер зазначив, що «кілька тисяч» українських націоналістів залишаються в районі металургійного комбінату «Азовсталь» в передмісті міста.

«За нашими підрахунками, разом з «Азовсталлю» є ще націоналісти, кілька тисяч. Найчастіша цифра у військових партіях коливається від 1500 до 3000 осіб», - додав він.

Лідер сепаратистів зазначив, що на заводі багато підземних ходів, «тому немає сенсу брати цю мету штурмом».

Rusia amenazó en varias oportunidades con utilizar armas químicas en Ucrania (Sputnik/Aleksey Nikolskyi) via REUTERS

«Ми могли б втратити велику кількість чоловіків, тоді як наш ворог практично не мав би втрат. Тому прямо зараз ми повинні розуміти, як заблокувати завод, розташувати всі виходи і входи, що можливо», - сказав він.

Проросійські заявили, що після скорочення шляхів втечі для захисників «Азовсталі» донецькі ополченці шукатимуть шляхи «виштовхування кротів зі своїх нор».

Російськівійська продовжують обстріл в Донецькій області, а також на Маріуполь і Харків v, досягнувши 47-го дня з дня початок вторгнення в Україну , в якому загинуло 183 неповнолітніх, за даними місцевих джерел.

Харківська область на сході України і одна з найважчих постраждалих від російської армії, за останні 24 години була обстріляна 66 разів в результаті атак, що призвели до щонайменше одинадцяти загиблих і чотирнадцяти поранень.

«За нашою інформацією, ворог майже завершив підготовку до штурму на сході. Атака розпочнеться зовсім скоро», - заявив у понеділок прес-секретар Міноборони України Олександр Мотузяник.

Зі свого боку, прем'єр-міністр України Денис Шмігалзасудив, що російські війська прагнуть завдати якомога більше жертв серед українського населення. «Щоб закінчити війну, геноцид і страждання українців, нам потрібна більша підтримка з боку США, особливо з посиленням військової допомоги та посиленням санкцій», - сказав прем'єр-міністр.

(З інформацією від Europa Press та EFE)

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