Як почати жити з COVID, питання, яке розділяє експертів в Європі

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Для багатьох у Британії це так, ніби пандемія закінчилася.

Вимогидо маски були відмовлені. Вільні масові випробування пішли в минуле. І вперше з весни 2020 року люди можуть виїхати у відпустку за кордон без замовлення діагностичних тестів або заповнення тривалих бланків.

Це почуття свободи широко поширене, незважаючи на те, що інфекції стрімко зросли у Великобританії в березні, зумовлені більш м'яким, але найбільш заразним субваріантом omicron BA.2, який швидко поширюється в Європі, США та інших місцях.

Ситуація у Великобританії може бути попереднім переглядом того, що чекає на інші країни, оскільки обмеження на коронавірус знімаються.

У Франції та Німеччині за останні тижні подібне збільшення інфекцій, і кількість госпіталізацій у Великобританії та Франції знову зросла, хоча щоденна кількість загиблих залишається значно нижчою від цифр, помічених в інший час під час пандемії.

У Сполучених Штатах все більше американців проходять тестування вдома, тому офіційні номери випадків, ймовірно, значно нижче реальних. Серед новозаражених - актори та політики, які часто проходять тестування. Кілька членів уряду, спікер Палати представників, Ненсі Пелосі, актори Бродвею та губернатори Нью-Джерсі та Коннектикут перевірили позитивний результат.

Gran Bretaña destaca en Europa porque abandonó todas las medidas de prevención en febrero, incluido el aislamiento obligatorio para los infectados. REUTERS/John Sibley REUTERS

Британіявиділяється в Європі тим, що відмовилася від усіх заходів профілактики в лютому, включаючи обов'язкову ізоляцію для інфікованих. Консервативнийуряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона рішуче дотримується свого плану «жити з COVID», але експерти не згодні з тим, чи добре нею керує країна.

Деякі вчені кажуть, що саме час прийняти, що «жити з COVID» означає терпіти певний рівень смертей та ускладнень у повсякденному житті, як ми це робимо з сезонним грипом. Інші вважають, що британський уряд зняв обмеження занадто швидко і занадто рано. Вони попередили, що смерть та госпіталізація можуть продовжувати зростати, оскільки більше людей у віці від 55 років і старше, у тих, хто, швидше за все, розвинеться важкий стан COVID-19, зараз заражаються, незважаючи на високі показники вакцинації.

Лікарні знову перебувають під тиском, як пацієнтів з вірусом, так і через численні жертви інфікованих працівників, сказав головний лікар Національної служби охорони здоров'я Стівен Пауіс.

«Закрити очі на такий рівень пошкоджень - це не жити з вірусною інфекцією, навпаки», - сказав Стівен Гріффін, професор медицини Університету Лідса. «Без достатніх щеплень, вентиляції, масок, ізоляції та доказів ми продовжуватимемо жити з ускладненнями, хворобами та, на жаль, смертю».

Інші, такі як Пол Хантер, професор медицини Університету Східної Англії, краще виглядали на урядовій політиці.

«Ми не в точці, коли (COVID-19) буде менш шкідливим (...), але ми пережили найгірше», - сказав він. Після досягнення високого рівня вакцинації, за його словами, збереження обмежень, таких як соціальне дистанціювання, мало цінне, оскільки «врешті-решт вони ніколи не запобігають зараженню, вони лише затримують їх», - сказав він.

Más de 100.000 personas en Francia daban positivo al día pese a la brusca reducción de pruebas, y el número de pacientes del virus en cuidados intensivos subió un 22% la última semana. REUTERS/Tingshu Wang REUTERS

Британське статистичне агентство підрахувало, що майже 5 мільйонів жителів Великобританії, або один з 13 років, мали вірус до кінця березня, що є найвищою цифрою, повідомляє агентство. З іншого боку, дослідження REACT від Imperial College London заявило, що його дані показали, що рівень зараження країни в березні був на 40% вище, ніж при першому омікронпіку в січні.

Рівень зараження настільки високий, що авіакомпаніям довелося скасувати рейси під час галасливої Великодня, оскільки на лікарняному листі було занадто багато працівників.

Франція та Німеччина спостерігали подібне збільшення після скасування обмежень у більшості європейських країн. Більше100 000 людей у Франції випробували позитивний результат за день, незважаючи на різке скорочення аналізів, а кількість пацієнтів з вірусом в реанімації минулого тижня зросла на 22%.

Уряд президента Еммануеля Макрона, який прагне заохотити участь у квітневих виборах, не розглядає жодних нових обмежень.

У Німеччині рівень зараження знизився після недавнього піку. Але міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах скасував рішення про припинення ізоляції для заражених людей лише через два дні після оголошення про це. За його словами, план дасть «абсолютно неправильне» враження, що «або пандемія закінчилася, або вірус став значно менш шкідливим, ніж вважалося в минулому».

У Сполучених Штатах спалахи в університетах Джорджтауна та Джона Хопкінса повернули правила маски в цих кампусах, тоді як відповідальні шукали карантинних просторів.

“Vivir con el COVID, para mí, debe imitar vivir con la gripe”, dijo Julian Tang, un destacado virólogo. EFE/ Bienvenido Velasco EFE

У Європі лише Іспанія та Швейцарія приєдналися до Британії, знявши вимоги щодо ізоляції принаймні для деяких заражених людей.

Але багато європейських країн скоротили масове тестування, що значно ускладнює пізнання поширеності вірусу. Великобританіяприпинила розповсюджувати безкоштовні домашні випробування цього місяця.

Джуліан Тан, провідний віруролог грипу в Університеті Лейскестера, сказав, що хоча важливо мати програму спостереження для моніторингу нових варіантів та оновлення вакцини, країни керують грипом без обов'язкових обмежень або масового тестування.

«Зрештою, COVID-19 заспокоїться, щоб стати більш ендемічними та сезонними, як грип», - сказав Тан. «Життя з COVID, для мене, повинно імітувати життя з грипом».

Вірусолог Кембриджського університету Равіндра Гупта більш розсудливий. Рівень смертності від COVID-19 все ще набагато вищий, ніж у сезонного грипу, і вірус викликає більш серйозні захворювання, попередив він. Він вважав за краще «м'якше зняття обмежень».

«Немає підстав вважати, що новий варіант не може бути більш заразним або серйозним», - додав він.

(з інформацією з AP)

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