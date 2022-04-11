Німецькі ЗМІ наймають росіянина, який перервав державні новини

(Bloomberg) німецькі ЗМІ Вельт найняли Марину Овсяннікову, журналістку, яка минулого місяця перервала найбільш переглянуту новинну програму на російському телебаченні антивоєнним протестом у незвичайній публічній критиці вторгнення президента Володимира Путіна в Україну.

Овсяннікова, 43 роки, буде служити незалежним кореспондентом газети Welt та її телеканалу з Росії та України, згідно з заявою, опублікованою в понеділок материнською компанією Axel Springer SE.

Овсянніковабула продюсером на російському державному каналі «Перший канал», коли перервала свою знакову новинну програму «Время» плакатом, що вимагає припинення війни. Вона була затримана на 14 годин і була оштрафована на 30 000 рублів (370 доларів США).

Кремльвжив рішучих заходів проти ЗМІ з початку війни в лютому. Практично кожна незалежна ЗМІ в Росії була змушена закритися або переїхати за кордон, в той час як влада заборонила Facebook і Instagram в прагненні контролювати доступ до інформації.

ПутінаВ'ячеслав Володін, президент Нижньої палати парламенту, заявив у понеділок у дописі на своєму телеграм-каналі, що «правильно» відкликати громадянство людей, які вважаються «зрадниками», зокрема згадавши Овсяннікову і його нову роботу. Чинний закон не дозволяє анулювати громадянство або заборонити в'їзд, сказав він.

Овсяннікова, яка розмовляє російською та англійською, але не німецькою мовою, за словами Акселя Спрінгера, опублікувала статтю на веб-сайті Велта у понеділок, в якій зазначає, що він провів свій протест, оскільки «моральні принципи були важливішими, ніж добробут, спокій та впорядковане життя».

«Війна в Україні була точкою неповернення, і мовчання вже не було варіантом», - написав він, додавши, що зіткнувся з «неймовірними домаганнями» у соціальних мережах, включаючи звинувачення в тому, що він працює для російських або британських спецслужб.

«Всі шукають прихованого сенсу і винаходять найнеймовірніші теорії змови», - сказав він. «Ніхто не хоче вірити, що це був емоційний протест громадянина».

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