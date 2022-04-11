Колишній футболіст Фредді Рінкон перенесе екстрену операцію після перенесеного дорожньо-транспортної пригоди цього понеділка в Калі





У перші години понеділка колишній колумбійський футболіст Фредді Рінкон зазнав важкої дорожньо-транспортної пригоди в Калі , Валле-дель-Каука.

Зображення інциденту, розповсюджені через соціальні мережі, свідчили про зіткнення між члеником Масивної інтегрованої Заходу (МІО) з чорним фургоном Ford , в якому легенда колумбійської збірної мобілізувалася в компанії деяких друзів.

За даними Мережі підтримки Калі, Рінкон був переведений до клініки Імбанако, де проводилися відповідні оцінки здоров'я. Пізніше, близько 10:30 ранку, головний лікар лікарні Лауреано Кінтеровідвідав ЗМІ, щоб доставити першу частину колишнього футболіста:

«Ми хочемо повідомити громаді, з дозволу родичів, що Фредді Рінкон увійшов до клініки жертвою важкої черепно-мозкової травми, його умови дуже критичні», - сказав фахівець в першу чергу. Він додав: «За міждисциплінарним рішенням всієї нашої команди його відвезли в нашу операційну зону, звідки він переїде в зону реанімації».

«Вся відповідна допомога буде застосована , і вся наша команда фахівців розгорне все необхідне», - підсумував Кінтеро.

Окрім колишнього гравця vallecaucano, ще чотири людини також отримали поранення в середині невідомості: водій МІО та ще троє пасажирів приватного автомобіля.

Imágenes del accidente de Freddy Rincón en Cali. Un articuladio del MIO se vio involucrado. Fotos: Twitter @mapiaguilars

Así quedó la camioneta en la que se transportaba Freddy Rincón. Foto: cortesía ‘Telepacífico Noticias’

У деяких відео камер безпеки, випущених газетою El Pais в Калі, видно, що фургон, в якому їхав Рінкон, перетинав світлофор на 5-й вулиці з 34-й гонкою, коли з одного моменту до іншого автобус МІО з'явився на іншій з автомагістралей ів кінцевому підсумку розбився.

На наступних пострілах видно, що передня частина шарнірної частини була зруйнована; при цьому вантажівка постраждала з правого боку , де він зазнав удару.

Камери безпеки зафіксували точний момент, коли фургон Фредді Рінкон їхав на аваріях з члеником МІО. Відео: Країна Калі (Твіттер @elpaiscali)

Через соціальні мережі один із свідків аварії опублікував відео, в якому Рінкон, коли зрозуміє, що його записали, погрожує громадянину забрати його мобільний телефон. Хоча образи не дуже чіткі, колишній футболіст колумбійської збірної почав би переслідувати його , поки зйомки не будуть відрізані.

Слід нагадати, що Рінкон зазнав серйозної дорожньо-транспортної пригоди в 2013 році, також на дорогах у Вальє-дель-Каука. У той час «Колос Буенавентури», як відомо, втратив контроль над своїм фургоном , коли він їхав по дорозі між Бугою та Андалусією . У інциденті, який міг бути викликаний перевищенням швидкості, колишній гравець зазнав перелому в одній зі своїх рук.

В даний час Рінкон працює спортивним коментатором у ЗМІ. 55-річнийколишній півзахисник запам'ятався своїм рахунком протиНімеччининаЧемпіонаті світу 1990 року в Італії,що дозволило «Триколор» вперше кваліфікуватися дотуру 16міжнародних змагань.

Це був згаданий рахунок Фредді Рінкон проти збірної Німеччини на ЧС-1990 в Італії

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