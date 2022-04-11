Великдень у Кахамарці: найкращі типові страви, якими можна насолодитися в цій місцевості

Гастрономія Кахамарки є однією з найвидатніших в Перу, і частина її приготування має інгредієнти, що походять з країни.

З появою іспанців на землях інків жителі зробили синергію між іспанськими та національними інгредієнтами. Морська свинка, баранина, перець чилі, кукурудза або кукурудза і жовта картопля є частиною основних елементів типових стравКахамарки.

На ВеликденьКахамарка - одне з найбільш відвідуваних туристів місць, і саме тому нижче ми будемо показати вам 10 страв, характерних для цього регіону.

1. Фріто Кахамаркіно:

Це одна з найбільш традиційних і емблематичних страв, якими користуються під час карнавального сезону. Ця страва має смажені шматочки свинячого потрошки, паніровані шафраном, що супроводжуються вареною та неочищеною картоплею , схожими на пюре. До цієї суміші можна додати соковиту і пряну порцію рибного севіче.

Frito Cajamarquino. (Foto: Captura)

2. Суп шочока з в'яленим:

Кукурудзяна мука - інгредієнт зірка супу чочока. У цьому бульйоні також є яловичина та овочі, такі як селера та жовта картопля як інгредієнти.

На певних ділянках Кахамарки також додають ікру і сир. Існуєтакож інший варіант супу з чочока, і до цього додається цечина.

Sopa de chochoca con cecina. (Foto: Captura)

3. Пучеро Санкочадо:

Рагу з кахамаркіно - типова страва , яку також часто готують під час карнавалу. Він має ще одну назву, під якою він відомий і що є паркочадо . Основними його інгредієнтами є картопля, капуста і три види м'яса: свинина, яловичина і баранина. Крім того, він супроводжується солодкою картоплею або юкою. Якщо ви любите гостре, можете подати його з перцем хуакатай. Ласощі піднебіння.

Puchero o sancochado. (Foto: Captura)

4. Бульйон з голови баранини:

Бульйон з баранини ідеально підходить для холодної погоди, а в Кахамарці він відомий як Уманський Кальдо, цей суп схожий на пропарений , через інгредієнти, оскільки містить картоплю, маніоку, селеру та овече м'ясо, які забезпечують багато поживних речовин, що дозволяють велику енергію організму.

Caldo de cabeza de cordero. (Foto: Captura)

5. Зелений бульйон:

Зелений бульйон або Яку Чупе - це суп Андського походження, приготований з сиром Кахамаркіно, картоплею, яйцями та ароматними травами з регіону, таких як пайко, м'ята перцева та петрушка. Крім того, вона супроводжується порцією гірського двору або Андської кукурудзи. Цей суп ідеально підходить для боротьби з застудою Кахамаркіно, а також має цілющі властивості.

Caldo verde. (Foto: Captura)

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6. Смажена морська свинка з картоплею гостра:

Ця страва готується в різних регіонах країни, особливо у високогір'ї Перу, але кожне місце має особливу приправу, і це стосується Кахамарки . Ця здобич смажиться до того, що вона хрустка і подається з картоплею, приправленою чилі панкою, арахісом, перцем і сіллю. Він також супроводжується креольською цибулею і соусом рокото.

Cuy frito con picante de papa. (Foto: Captura)

7. Свинячі шкірки з прізвиськом:

Chicharrón de Cahamarca - це страва, заснована на смаженні свинини, приправленої перцем і сіллю, хрусткою і золотистою у власному жирі, подається з пропареної або золотистою картоплею, рясною смітикою та салатом з цибулі та м'яти. Пропонується супроводжувати цю смачну страву традиційним напоєм з району, таким як chicha de jora.

Chicharrón con mote. (Foto: Captura)

8. Гуміта:

Гумітас кахамаркіни вживають в будь-який час, він дуже схожий на тамале. Йогороблять з меленої кукурудзи і приправляють родзинками, загорнутими в панку або сухий кукурудзяний лист.

Існує два типи гумітів, солодкі та пікантні , у випадку з солодкими вони мають сир, цукор та родзинки, тоді як солоні - м'ясо та овочі.

Humita de Cajamarca. (Foto: Captura)

9. Молочні солодощі:

Важливо дати зрозуміти, що Кахамарка - це область з великим виробництвом молока, і вони навіть розподіляють молочний продукт на національному рівні. Крімрідкого продукту створюються такі похідні продукти, як біле ласощі, вершкове масло, морозиво, йогурт і сир . У випадку з білим делікатесом він також відомий як дульсе де лече. В даний час цей дульсе де лече виготовляється з різних смаків, таких як лукума, шоколад, черімоя, лобода, серед інших.

Los dulces de leche. (Foto: Captura)

10. Сир з медом:

Сир з медом готується з молоком, вершками, корицею і гвоздикою видів. Коли суміш схопиться, її подають і додають в неї мед. Цей десерт є одним з найбільш споживаних в цьому районі.

Quesillo con miel. (Foto: Captura)

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