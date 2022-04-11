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Понеділок 11 Квітень 2022
Україна

Великдень у Кахамарці: найкращі типові страви, якими можна насолодитися в цій місцевості

Якщо ви плануєте поїздку в Кахамарку, вам потрібно спробувати типові страви місцевості. Дізнайтеся, які вони є в цій замітці.

Newsroom Infobae

11 Квітень 2022

Гастрономія Кахамарки є однією з найвидатніших в Перу, і частина її приготування має інгредієнти, що походять з країни.

З появою іспанців на землях інків жителі зробили синергію між іспанськими та національними інгредієнтами. Морська свинка, баранина, перець чилі, кукурудза або кукурудза і жовта картопля є частиною основних елементів типових стравКахамарки.

На ВеликденьКахамарка - одне з найбільш відвідуваних туристів місць, і саме тому нижче ми будемо показати вам 10 страв, характерних для цього регіону.

1. Фріто Кахамаркіно:

Це одна з найбільш традиційних і емблематичних страв, якими користуються під час карнавального сезону. Ця страва має смажені шматочки свинячого потрошки, паніровані шафраном, що супроводжуються вареною та неочищеною картоплею, схожими на пюре. До цієї суміші можна додати соковиту і пряну порцію рибного севіче.

Frito Cajamarquino. (Foto: Captura)
Frito Cajamarquino. (Foto: Captura)

2. Суп шочока з в'яленим:

Кукурудзяна мука - інгредієнт зірка супу чочока. У цьому бульйоні також є яловичина та овочі, такі як селера та жовта картопля як інгредієнти.

На певних ділянках Кахамарки також додають ікру і сир. Існуєтакож інший варіант супу з чочока, і до цього додається цечина.

Sopa de chochoca con cecina. (Foto: Captura)
Sopa de chochoca con cecina. (Foto: Captura)

3. Пучеро Санкочадо:

Рагу з кахамаркіно - типова страва , яку також часто готують під час карнавалу. Він має ще одну назву, під якою він відомий і що є паркочадо. Основними його інгредієнтами є картопля, капуста і три види м'яса: свинина, яловичина і баранина. Крім того, він супроводжується солодкою картоплею або юкою. Якщо ви любите гостре, можете подати його з перцем хуакатай. Ласощі піднебіння.

Puchero o sancochado. (Foto: Captura)
Puchero o sancochado. (Foto: Captura)

4. Бульйон з голови баранини:

Бульйон з баранини ідеально підходить для холодної погоди, а в Кахамарці він відомий як Уманський Кальдо, цей суп схожий на пропарений, через інгредієнти, оскільки містить картоплю, маніоку, селеру та овече м'ясо, які забезпечують багато поживних речовин, що дозволяють велику енергію організму.

Caldo de cabeza de cordero. (Foto: Captura)
Caldo de cabeza de cordero. (Foto: Captura)

5. Зелений бульйон:

Зелений бульйон або Яку Чупе - це суп Андського походження, приготований з сиром Кахамаркіно, картоплею, яйцями та ароматними травами з регіону, таких як пайко, м'ята перцева та петрушка. Крім того, вона супроводжується порцією гірського двору або Андської кукурудзи. Цей суп ідеально підходить для боротьби з застудою Кахамаркіно, а також має цілющі властивості.

Caldo verde. (Foto: Captura)
Caldo verde. (Foto: Captura)

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6. Смажена морська свинка з картоплею гостра:

Ця страва готується в різних регіонах країни, особливо у високогір'ї Перу, але кожне місце має особливу приправу, і це стосується Кахамарки. Ця здобич смажиться до того, що вона хрустка і подається з картоплею, приправленою чилі панкою, арахісом, перцем і сіллю. Він також супроводжується креольською цибулею і соусом рокото.

Cuy frito con picante de papa. (Foto: Captura)
Cuy frito con picante de papa. (Foto: Captura)

7. Свинячі шкірки з прізвиськом:

Chicharrón de Cahamarca - це страва, заснована на смаженні свинини, приправленої перцем і сіллю, хрусткою і золотистою у власному жирі, подається з пропареної або золотистою картоплею, рясною смітикою та салатом з цибулі та м'яти. Пропонується супроводжувати цю смачну страву традиційним напоєм з району, таким як chicha de jora.

Chicharrón con mote. (Foto: Captura)
Chicharrón con mote. (Foto: Captura)

8. Гуміта:

Гумітас кахамаркіни вживають в будь-який час, він дуже схожий на тамале. Йогороблять з меленої кукурудзи і приправляють родзинками, загорнутими в панку або сухий кукурудзяний лист.

Існує два типи гумітів, солодкі та пікантні, у випадку з солодкими вони мають сир, цукор та родзинки, тоді як солоні - м'ясо та овочі.

Humita de Cajamarca. (Foto: Captura)
Humita de Cajamarca. (Foto: Captura)

9. Молочні солодощі:

Важливо дати зрозуміти, що Кахамарка - це область з великим виробництвом молока, і вони навіть розподіляють молочний продукт на національному рівні. Крімрідкого продукту створюються такі похідні продукти, як біле ласощі, вершкове масло, морозиво, йогурт і сир. У випадку з білим делікатесом він також відомий як дульсе де лече. В даний час цей дульсе де лече виготовляється з різних смаків, таких як лукума, шоколад, черімоя, лобода, серед інших.

Los dulces de leche. (Foto: Captura)
Los dulces de leche. (Foto: Captura)

10. Сир з медом:

Сир з медом готується з молоком, вершками, корицею і гвоздикою видів. Коли суміш схопиться, її подають і додають в неї мед. Цей десерт є одним з найбільш споживаних в цьому районі.

Quesillo con miel. (Foto: Captura)
Quesillo con miel. (Foto: Captura)

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